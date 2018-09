Worpswede /Cloppenburg Die diesjährige Tagesfahrt des Heimatbundes für das Oldenburger Münsterland führte rund 75 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in das Künstlerdorf Worpswede. Während einer geführten Tour durch den Ort konnten sie „Worpswede erleben“ und bei einem Spaziergang mehrere Sehenswürdigkeiten in Augenschein nehmen.

Des Weiteren besuchten die Teilnehmer das Museum am Modersohn-Haus. Dieses hatte der Landschaftsmaler Otto Modersohn 1897 als Wohnhaus für seine Familie gekauft. Seine Frau, Paula Modersohn-Becker, starb dort 1907. Derzeit befindet sich im Modersohn-Haus nebst modernem Museumsanbau die Bernhard-Kaufmann-Sammlung, die Bilder der ersten Worpsweder Malergeneration zeigt, zu der Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Hans am Ende, Carl Vinnen, Fritz Overbeck sowie Heinrich Vogeler gehörten. Auch 21 Werke von Paula Modersohn-Becker sah sich die Reisegruppe dort an.

Zum Mittagessen kehrten die Teilnehmer der Wanderfahrt in das sogenannte „Kaffee Worpswede“ ein, das mit der „Großen Kunstschau“ zu einem von Bernhard Hoetger geschaffenen Ensemble gehört. „Bernhard Hoetger, Bildhauer und Architekt, kam angezogen von Paula Modersohn-Becker in den 1920er Jahren nach Worpswede und prägte es mit seiner ungewöhnlichen expressiven Kunst, ehe er in Bremen die berühmte Böttcherstraße baute“, heißt es in einer Pressemitteilung. Hoetger habe in Worpswede neben dem Grabmal für Paula Modersohn-Becker unter anderem zwei Wohnhäuser, den großen Niedersachsenstein, das Ensemble aus Kaffee Worpswede und Großer Kunstschau sowie das Wohn- und Werkstatthaus für Philine Vogeler, das heutzutage die Tourist-Information beherbergt, hinterlassen.

Am Nachmittag bot eine Führung im „Haus im Schluh“ der Reisegruppe Einblicke in das Leben und Arbeiten von Martha Vogeler, der Ehefrau Heinrich Vogelers. 2012 ist das Museum mit der Heinrich-Vogeler-Sammlung um einen modernen Ausstellungsanbau erweitert worden. In der dargestellten Lebenswelt von Heinrich Vogelers erster Frau Martha informierte sich die Reisegruppe über Malerei, Grafik und Design von Heinrich Vogeler, aber auch über ihre Handweberei sowie den Pensionsbetrieb (heute Ferienwohnungen). Das idyllische Anwesen werde bis heute von der Familie Vogeler persönlich betreut“, hieß es. Zum Abschluss der Tagesfahrt gab es für die Teilnehmer eine Kaffeetafel im nahegelegenen „Grasberger Hof“.