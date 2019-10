Zahlreiche Fans bei Anime-Treffen im Jugendtreff „Rote Schule“

Zum Anime-Treffen im städtischen Jugendtreff „Rote Schule“ sind jetzt mehr als 200 junge Fans der japanischen Comic- und Spielekultur zusammengekommen. Dabei dreht sich alles um Mangas (Comicbücher) und Animes (Zeichentrickserien oder Filme). Sehr beliebt bei den Anime- und Japanfans ist das sogenannte Cosplay, bei dem sich die Fans als ihr Lieblingscharakter aus einem Anime, Manga oder Videospiel verkleiden. An mehreren Ständen konnte man sich von erfahrenen Cosplayern Tipps und Tricks zum Nähen von Kostümteilen oder Infos zu bestimmten Materialien, mit denen man eine Rüstung oder Waffen nachbilden kann, holen. An den weiteren Ständen konnten die Jugendlichen etwas über die japanische Sprache, das Land und die Kultur erfahren oder sich kreativ beim Zeichnen und Schlüsselanhängerbasteln ausleben. Besonders gut besucht war die Gaming-Area, in der an verschiedenen neuen und auch älteren Konsolen gespielt werden konnte. Auch der Gameshop Cloppenburg hatte einen Stand in der „Roten Schule“ aufgebaut und verkaufte neben den Spielen Fanartikel wie Schmuck, Poster oder Kleidung. Zum zweiten Mal wurde ein Yu-Gi-Yo Turnier ausgetragen, dass von YGO Aurich organisiert wurde. Yu-Gi-Yo ist ein Sammelkartenspiel zur gleichnamigen Manga- und Animeserie. Karaoke-Singen zu den Lieblingsserienintros, das Austragen einiger Dancebattles sowie ein Anime-Kino rundeten das Programm ab. Zum Abschluss wurde bei einem Cosplaywettbewerb das schönste und kreativste Kostüm gekürt. Das nächste Anime-Treffen in Cloppenburg ist am 21. März 2020.

