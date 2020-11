43. Silvesterlauf um die Thülsfelder Talsperre fällt aus

Molbergen/Petersfeld (Land) – Der 43. Silvesterlauf um die Thülsfelder Talsperre, ausgerichtet von der Leichtathletik-Abteilung des SV Molbergen, sollte in diesem Jahr völlig anders werden. Statt beim Dorfgemeinschaftshaus in Dwergte zu starten, hatten die Organisatoren mit dem Hotel Heidegrund am Drei-Brücken-Weg in Petersfeld direkt an der Talsperre einen interessanten Partner gewinnen können. Hier sollte auch der Start und das Ziel des Silvesterlaufs in den verschiedenen Altersklassen und für die unterschiedlichen Streckenlängen erfolgen, so dass sich die Starter, die seit vielen Jahren an diesem traditionellen Jahresabschluss teilnehmen, an eine in wesentlichen Teilen neue Streckenführung hätten gewöhnen müssen. „Uns tut es sehr leid für die vielen Hobby-Läufer und die gut 100 Helfer, die sich mit dieser Veranstaltung jedes Jahr identifizieren. Aber eine Veranstaltung mit rund 800 Teilnehmern und den vielen Zuschauern, die ihre Kinder, Freunde oder Vereinskollegen anfeuern wollen, konnten wir in dieser Corona-Zeit nicht organisieren. Aber wir hätten auch kein Hygienekonzept liefern können“, bedauert Gustav Müller, den bereits zahlreiche Anfragen möglicher Starter per E-Mail erreicht hatten, diese Absage. „Unser Silvesterlauf konnte bisher bei fast jedem Wetter stattfinden. Erst einmal im Jahr 2010 wurden wir durch extremes Glatteis damals kurzfristig ausgebremst. Die Corona-Pandemie sorgt nunmehr für den zweiten Ausfall überhaupt“, so der Macher dieser Traditions-Veranstaltung.BILD:

