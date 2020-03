Den ganzen Körper trainieren

Altenoythe /Friesoythe /Mehrenkamp Die Gesundheitskooperation Altenoythe/Friesoythe/Mehrenkamp bietet Sportkurse an:

• Pilates: Am Dienstag, 10. März, startet um 19 Uhr ein neuer zehnteiligen Pilates-Kursus. „Pilates ist ein systematisches Ganzkörpertraining, bei dem primär die Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur gekräftigt werden“, heißt es.

• Rücken: Ab 11. März, können alle Vereinsmitglieder immer mittwochs an der Rücken-Aktiv-Stunde teilnehmen. Diese findet jeweils von 19 bis 19.45 statt.

• Tabata: Am Dienstag, 24. März, beginnt ein neuer Tabata-Kursus. „Tabata ist ein hoch intensives Intervall-Training, welches den Stoffwechsel anregt und somit die Fettverbrennung in Gang bringt“, heißt es in der Ankündigung.

• Jeden Donnerstag um 19.30 Uhr findet eine Sportstunde für Teilnehmer mit Übergewicht statt. Dabei werden Einheiten angeboten, die Bänder und Gelenke schonen.

Alle Kurse finden in der Turnhalle in Altenoythe statt. Nähere Informationen oder Anmeldung bei Sigrid Waldow unter Telefon 04491/ 40436.