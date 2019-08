Altenoythe Die Hohefelder übernehmen die Rolle des letzten Mohikaners im Bezirkspokalwettbewerb. Sind sie doch der einzig noch verbliebene Vertreter aus dem Landkreis Cloppenburg. Möglich machte dies ein verdienter 4:2-Heimerfolg am Mittwoch im Heimspiel gegen BW Bümmerstede. Im Achtelfinale treffen die Altenoyther nun daheim auf den Sieger der Partie SC Glandorf - VfR Voxtrup.

Zu Beginn des Spiels sah es allerdings nicht danach aus, dass die Altenoyther bei ihrer Flutlichtpremiere auf dem Hauptplatz das Achtelfinal-Ticket lösen würden. „Die Bümmersteder haben ganz schön Alarm gemacht. Vor allem Nils Köhn und Dominik Brendjes drehten richtig auf“, war Altenoythes Betreuer Thomas Wiesner vom forschen Auftreten der Gäste in den ersten 20 Minuten beeindruckt. In jene Phase fiel auch die beste Chance der Bümmersteder durch einen Kopfball von Steve Köster (17.). Nach 20 Minuten kam jedoch der Altenoyther Express ins Rollen. Kevin Grammel erzielte nach Vorarbeit von Maik Nirwing per Flachschuss das 1:0 (32.). Acht Minuten später klebte Stefan Brünemeyer der Ball förmlich am Fuß, ehe er diesen humorlos über die Bümmersteder Torlinie beförderte.

In der zweiten Halbzeit machten die Altenoyther vor rund 400 Zuschauern da weiter, wo sie vor der Halbzeitpause aufgehört hatten. Sie münzten ihre starke Leistung in Tore um. Bernd Banemann erhöhte nach einer Hereingabe von Arkadiusz Wojcik auf 3:0 (70.). Banemann roch auch in der 76. Minute das Tor wie ein Spürhund. Zwar traf er im Abschluss nicht richtig mit Schmackes, aber der Schuss landete dennoch im Gehäuse der Gäste. Im Anschluss verkürzte Bümmerstede durch Marvin Krone (86.) und Steve Köster (90., Foulelfmeter). Doch zu mehr reichte es nicht mehr.

Tore: 1:0 Grammel (32.), 2:0 Stefan Brünemeyer (40.), 3:0, 4:0 Banemann (70., 76.), 4:1 Krone (86.), 4:2 Köster (90., Foulelfmeter).

SVA: Schöneich - Baumeister (74. Damian Cuper), Tholen, Marc Brünemeyer, Patryk Cuper, Wojcik (77. Willhoff), Menke, Grammel, Stefan Brünemeyer, Nirwing, Banemann (85. Langen).

Schiedsrichter: Eiben (Wiefelstede).