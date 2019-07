Altenoythe Das diesjährige Fußballturnier des Bezirksligisten SV Altenoythe um den Tholen-Cup geht im Jahr 2019 mit einem geänderten Modus an den Start. Neu ist, dass die jeweiligen Vorrundenspiele der Gruppe A und der Gruppe B an einem Tag ausgespielt werden.

Der Spieltag in der Gruppe A beginnt am Samstag, 6. Juli. Los geht es um 16.15 Uhr mit der Partie des SV Thüle gegen den TuS Emstekerfeld. Ab 17.30 Uhr greift der SV Bevern ins Geschehen ein. Der Landesliga-Meister der vergangenen Saison spielt gegen den TuS Emstekerfeld. Um 18.45 Uhr wird die Vorrunde der Gruppe A mit der Partie SV Thüle gegen den SV Bevern abgeschlossen. Die Spielzeit einer Partie dauert zweimal 30 Minuten.

Am Sonntag, 7. Juli, steigen die Mannschaften der Gruppe B in den Ring. Das Eröffnungsspiel in dieser Gruppe bestreiten der Gastgeber SV Altenoythe und der Bezirksliga-Aufsteiger SV Molbergen. Der Anpfiff erfolgt um 15 Uhr. Im Anschluss spielen der SV Molbergen und der BV Garrel (Anpfiff: 16.15 Uhr) gegeneinander, ehe um 17.30 Uhr der BV Garrel gegen den SV Altenoythe um Tore und Punkte kämpft.

Die Finalspiele des Tholen-Cups sind für Mittwoch, 10. Juli, terminiert. Den Anfang macht dann das Spiel um Platz drei (Anpfiff: 18 Uhr). Ab 19.35 Uhr geht es ans Eingemachte. Dann steht das Endspiel auf dem Programm. Die Spielzeit der Finalspiele beträgt jeweils zweimal 40 Minuten.

Für die Anhänger der jeweiligen Mannschaften und die Spione der Ligakonkurrenten gibt das Turnier eine gute Gelegenheit, sich über die Stärken und die Schwächen der Teams ein Bild zu machen. In der nächsten Woche bekommen die Anhänger des SV Altenoythe unterdessen noch einen weiteren Leckerbissen serviert.

Am Freitag, den 12. Juli, spielen die Hohefelder auf ihrer schmucken Sportanlage gegen den Drittligisten SV Meppen. Diese interessante Begegnung wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Die Meppener werden von Christian Neidhart trainiert, der auch schon im Landkreis Cloppenburg für König Fußball im Einsatz war. Neidharts Co-Trainer ist Mario Neumann, der früher lange Jahre in Diensten des BV Cloppenburg gestanden hat.