Fußball: SV Altenoythe muss erst im Achtelfinale eingreifen

Altenoythe Die Bezirksliga-Fußballer des SV Altenoythe haben in der ersten Runde des Niedersachsenpokals der Amateure ein Freilos erhalten. Dies gab der Niedersächsische Fußballverband am Freitag bekannt. Das Team des Trainers Christian Thölking hatte im Juni in einem Elfmeter-Turnier den Bezirkspokal gewonnen und sich so für den Wettbewerb qualifiziert.

Im Achtelfinale haben die Altenoyther Heimrecht. Sie treffen auf den Sieger der Partie zwischen den Oberligisten Kickers Emden und VfL Oldenburg. Die beiden Mannschaften, die als Gegner der Hohefelder in Frage kommen, spielen bereits an diesem Samstag um Punkte gegeneinander. Das Pokalduell der Kickers mit dem VfL soll an einem Mittwoch, entweder am 7. oder am 14. Oktober, stattfinden.

Für die Austragung der Achtelfinalspiele sind ebenfalls zwei Termine vorgesehen: Mittwoch, der 28. Oktober, und Mittwoch, der 4. November.