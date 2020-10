Fußball: SVA zurück im Geschäft

Altenoythe Der SV Altenoythe feiert ein überraschendes Comeback im Fußball-Bezirkspokal. Obwohl eigentlich in der zweiten Runde gegen Sparta Werlte ausgeschieden, starten die Hohefelder dennoch in der dritten Runde. Der Grund: Bei der 0:3-Niederlage im besagten Heimspiel gegen Sparta Werlte wirkte bei den Gästen ein Akteur mit, der gar nicht spielberechtigt war.

Somit kommt, wie jetzt bekannt wurde, der SV Altenoythe in Runde drei. Gegner ist der VfL Herzlake. Eigentlich sollte die Partie am 7. Oktober in Herzlake gespielt werden, doch dieses Spiel wird coronabedingt abgesetzt. Nun müssen sich der VfL und der SVA auf einen neuen Spieltermin einigen.

Unsere Redaktion fragte bei Altenoythes Fußballobmann Herbert „Maga“ Rolfes nach. „Das Spiel gegen den VfL muss bis Ostersamstag 2021 durch sein“, so Rolfes. Er und seine Mitstreiter freuen sich, dass man als Titelverteidiger weiter im Bezirkspokal vertreten ist. Somit tanzen die Hohefelder sogar auf drei Hochzeiten (Ligawettbewerb, Verbands- und Bezirkspokal).