Altenoythe Angefangen hatte alle im Dezember 2018. Willi Schweres (63) saß in seiner Wohngruppe im Wohnheim Raphael des Caritas-Vereins Altenoythe und äußerte den Wunsch, einmal in seinem Leben ein Fußballspiel von Bayern München in der Allianz Arena sehen zu wollen. Am liebsten mit Maria Klären, Mitarbeiterin im Betreuungsdienst. Als Fußballfan war er zwar schon öfter mit der Sozialen Arbeitsstätte Altenoythe im Bremer Weserstadion, aber als Bayern-Fan wäre ein Besuch in der Allianz-Arena ein großer Traum. Aufgrund der stetigen Verschlechterung seines Gesundheitszustandes und der zunehmenden Pflegebedürftigkeit ist ein Stadionbesuch aber schon seit Längerem eigentlich nicht mehr möglich.

Um Willi seinen Traum zu erfüllen, war also viel Organisationsaufwand nötig, den die Mitarbeiter des Wohnheims gerne übernahmen. So wurde immer wieder mit der Beauftragten für Menschen mit Handicap des FC Bayern München telefoniert, bis mit der Partie München gegen Hoffenheim vor ein paar Wochen ein geeignetes Spiel gefunden wurde. Das größere Problem stellte allerdings die Fahrt dar, da Willi viel liegen muss und sein spezieller Rollstuhl nicht mit jedem Wagen transportiert werden kann.

Die Hospizstelle der Malteser in Friesoythe gab den Tipp, dass die Malteser im Offizialatsbezirk Oldenburg mit dem Herzenswunsch-Krankenwagen die Lösung für dieses Problem sein könnten. Mit dem Herzenswunsch-Krankenwagen erfüllen die Malteser nämlich schwer erkrankten Menschen letzte Wünsche. Dieser Dienst finanziert sich nur durch Spenden und wird von den Helferinnen und Helfern ehrenamtlich betrieben. Und tatsächlich: Für Willi wurde dieser Wagen bereit gestellt.

Der Tag des Spiels fing für Willi und Maria bereits um 3 Uhr morgens mit den Vorbereitungen für die Abfahrt an. Willi konnte während der 900 Kilometer langen und neunstündigen Fahrt entspannt auf der Trage liegen, machte aber vor lauter Aufregung kein Auge zu. Beim Stadion und im Bereich für die Rollstuhlfahrer angekommen, war er hellwach und genoss die sehr gute Sicht auf das Spielfeld und auf den Südrang, den Fanblock der Bayern. Während des Spiels jubelte Willi, feuerte sein Team an und machte mit, wenn die Fans anfingen zu singen. Trotz der kräftigen und lautstarken Unterstützung durch die Fans waren die Münchner leider unterlegen und verloren 2:1.

Willi war trotzdem begeistert von dem Spiel, der Mannschaft und der Atmosphäre im Stadion. Die vielen Fotos erinnern ihn nun an diesen einmaligen Tag, der ohne die Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer des Malteser Hilfsdienstes und der Mitarbeiter des Wohnheims Raphael nicht möglich gewesen wäre.