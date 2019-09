Altenoythe /Lohne Das war so ganz und gar nicht ihr Spiel: Die Bezirksliga-Fußballer des SV Altenoythe haben am späten Freitagabend mit 0:3 (0:2) bei BW Lohne II verloren. „Wir haben verdient den Kürzeren gezogen“, sagte Betreuer Thomas Wiesner. „Der Drops war schon in der Pause gelutscht. Von Aufbäumen war in Halbzeit zwei wenig zu sehen.“

Auf dem Lohner Kunstrasenplatz hatte sich schnell ein flottes Spiel entwickelt. Und so wäre Lohne beinahe schon in der vierten Minute in Führung gegangen: Lars Hausfeld tauchte alleine vor SVA-Schlussmann Nikolai Schöneich auf, der im Eins-gegen-eins die Oberhand behielt.

Aber in der 17. Minute passierte es dann doch. Sören Smitz konnte eine Unachtsamkeit in der Hohefelder Abwehr nutzen, um die Lohner Landesliga-Reserve in Führung zu bringen.

Allerdings hätte Altenoythe prompt zurückschlagen können: Artur Lazowski wurde im Sechzehner der Gastgeber gefoult, und Schiedsrichter Philip Holzenkämpfer entschied auf Elfmeter. Doch Patryk Cuper scheiterte an Lohnes Torhüter Johannes Kuchenbuch (18.).

Nur drei Minuten später kam Altenoythe dem Ausgleich erneut ganz nahe: Arkadius Wojcik eroberte den Ball und passte auf Lazowski, dessen Schuss Kuchenbuch abwehrte. Damit nicht genug, auch Wojciks Nachschuss wurde zur Beute des Lohner Torwarts.

Umso schlimmer für die Hohefelder, dass Jannik Schneppe in der 30. Minute einen Querschläger nutzte, um den Ball ins Gäste-Gehäuse zu befördern. „Das waren echt zwei dämliche Gegentore“, ärgerte sich Wiesner in der Pause.

Und in der zweiten Hälfte lief es für das Team des Trainers Christian Thölking nicht besser. „Zeitweise war das ein großes Durcheinander. Da sind wir vogelwild durch die Gegend gelaufen“, schilderte Wiesner.

Immerhin sorgte der SVA einmal für große Gefahr. Maik Nirwing jagte einen Freistoß aus 25 Metern knapp über das Gastgeber-Gehäuse. Aber das war’s dann auch schon von den Hohefeldern. Statt nur einem Rückstand liefen die Altenoyther auch den gegnerischen Spielern meist hinterher. „Danach sind wir nur noch hinterhergelaufen und haben hinterhergeguckt“, ärgerte sich Wiesner.

Für Torgefahr sorgten nun wieder die Lohner: So war es Johann von Lehmden, der in der 73. Minute eine Freistoßflanke unbedrängt per Kopf ins Gäste-Gehäuse weiterleitete. So haben sich die Altenoyther nach der unglücklichen Niederlage in Brockdorf einen weiteren Misserfolg eingebrockt. Von unglücklich konnte diesmal allerdings nicht die Rede sein . . .

Tore: 1:0 Smitz (17.), 2:0 Schneppe (30.), 3:0 von Lehmden (73.).

SVA: Schöneich - Grammel, Tholen, M. Brünemeyer, P. Cuper - Menke (81. Willhoff), Wojcik - Nirwing, S. Brünemeyer (72. Fründt), Lazowski - von Handorf (72. Banemann).

Sr.: Philip Holzenkämpfer (Wallenhorst).