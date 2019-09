Altenoythe /Ramsloh Beim Heimspiel des SV Altenoythe am Sonntag gegen BW Ramsloh hat es keine Treffer gegeben. Somit mussten sich die beiden Teams mit einer Nullnummer zufriedengeben. Bei den Ramslohern standen die Neuzugänge Rafal Grzelak und Torhüter Bartosz Fabiniak in der Anfangsformation. Grzelak hatte bereits gegen GW Brockdorf debütiert. Fabiniak ersetzte den jungen Keno Geesen.

Doch die beiden Polen mit Profierfahrung brauchten in der ersten Halbzeit ihre Klasse nicht häufig abzurufen. Denn die Partie haute über weite Strecken erstmal keinen der gut 150 Zuschauer vom Hocker. Erst gegen Ende des ersten Durchganges gab es zwei Aufreger. Es fing mit einer Chance für die Ramsloher an. Malte Fokken schoss den Ball aus kurzer Distanz über das Tor (38.). Auf der Gegenseite schraubte sich Bernd Banemann nach einer Flanke von Kevin Grammel zum Kopfball hoch. Dies lief auch alles planmäßig ab. Doch seinen Kopfball parierte Bartosz Fabiniak (44.).

Die zweiten 45 Minuten besaßen mehr Pep. In der 53. Minute kamen die Ramsloher zu einer Doppelchance durch Enock Maguru. Den ersten Versuch blockte die Altenoyther Abwehr ab, beim zweiten Maguru-Geschoss ließ Altenoythes Torhüter Joscha Wittstruck sein Können aufblitzen. Die nächste Gelegenheit gehörte ebenfalls den Ramslohern. Joseph Ahua, der früher unter anderem für den RSC Anderlecht in Belgien aktiv war, setzte sich auf seiner Seite gut durch. Seine Hereingabe landete beim 37-jährigen Grzelak, der den Ball allerdings über das Tor setzte (66.). Altenoythes Stürmer Maik Nirwing setzte sich in der 74. Minute nach einer Flanke von Grammel gut in Szene. Aber Nirwing hatte kein Glück. Er scheiterte an Fabiniak, ehe die Gästeabwehr den Ball schlussendlich mit vereinten Kräften zur Ecke klärte.

Chancen auf Tore gab es auch im Anschluss. Doch sowohl Fokken (77.) als auch der eingewechselte Tobias Böhmann (79.) zogen gegen Wittstruck den Kürzeren. In der 90. Minute versuchte der Altenoyther Kapitän Stefan Brünemeyer sein Glück. Sein Schuss flog jedoch links am Ramsloher Tor vorbei.

Tore: Fehlanzeige.

SV Altenoythe: Wittstruck - Baumeister (66. Damian Cuper), Marc Brünemeyer, Tholen, Lars Menke, Wojcik, Stefan Brünemeyer, Grammel (90.+2 Langen), Patryk Cuper, Banemann (71. von Handorf), Nirwing.

BW Ramsloh: Fabiniak - Schiller, Penchev, Maguru, Yenipinar, Coskun (66. Böhmann), Hessenius, Fokken, Ahua, Grzelak, Diemel.

Schiedsrichter: Theodor Potiyenko (Oldenburg).