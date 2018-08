Altenoythe Die Umkleidekabinen sind viel zu klein und extrem abgenutzt. Die sanitären Anlagen sind veraltet und unansehnlich. Das ganze Gebäude ist in einem schlechten Zustand. Kaum etwas entspricht dem heutigen Standard einer modernen Sportstätte. Kurzum: Das Vereinsgebäude des SV Altenoythe in Hohefeld muss dringend saniert werden.

Und eben dieses Projekt geht der Verein jetzt an. Es soll kräftig investiert werden, damit sich die in die Jahre gekommenen Räumlichkeiten beim Stadion am Cavens endlich wieder sehen lassen können. Es gibt schon konkrete Pläne, wie das Gebäude künftig aussehen soll. Vereinsvorsitzender Johannes Hardenberg und Kassenwartin Sara Golak stellte jetzt Details vor.

Geplant ist, die Umkleide zu entkernen und zu erweitern. Neben den vier vorhandenen Umkleiden sollen zwei neue hinzukommen. Ebenso sind unter anderem eine zweite Umkleidekabine für Schiedsrichter, eine weitere Damentoilette, eine Toilette für Menschen mit Beeinträchtigungen und Lagerräume geplant. Der Clou befindet sich im neu geschaffenen Obergeschoss. Dort soll ein rund 110 Quadratmeter großer Gymnastikraum geschaffen werden.

„Mit diesem Projekt wollen wir den Kindern des SV Altenoythe eine Zukunft schaffen“, sagte Hardenberg im Gespräch mit der NWZ. Seit dem Bau der Umkleide im Jahr 1991 sei nicht mehr in die Substanz investiert worden. Daher sei es an der Zeit, dies endlich nachzuholen. Zumal sich der Verein seit dieser Zeit auch enorm entwickelt hat. Gab es 1991 noch acht Fußballmannschaften und 350 Mitglieder, sind es heute 15 Fußballmannschaften, zehn Völkerballmannschaften, acht Kleingruppen wie Kinderturnen und Laufgruppen. Die Mitgliederzahl ist auf 830 Personen angestiegen.

So schön die Pläne auch sind. Die Umsetzung kostet Geld. Viel Geld. Der Umbau und die Erweiterung der Umkleide sowie der neue Sportraum werden rund 295 000 Euro kosten. Ein Großteil wird durch Fördermittel abgedeckt. So gibt es aus dem EU-Förderprogramm Leader rund 88 000 Euro und von der Stadt Friesoythe sind rund 85 000 Euro bewilligt. Sollten alle Förderquellen ausgeschöpft werden können, muss der Verein noch Eigenmittel in Höhe von 60 000 Euro aufbringen.

Daher ist der Sportverein auf Spenden angewiesen. Um einen Teil des Geldes zusammenzubekommen, ist im September eine große Haussammlung in Altenoythe geplant. Alle rund 1200 Haushalte des Ortes werden dann Besuch von Vereinsmitgliedern bekommen und um Unterstützung gebeten. Flyer, die auf die Sammelaktion hinweisen, werden am 31. August und 1. September verteilt, kündigte Hardenberg an.

Außerdem ist bei der LzO-Filiale in Altenoythe ein Spendenkonto eingerichtet. Wer weitere Fragen zur Spendenaktion hat, kann sich an Sara Golak (Telefon 04491/9394567) wenden.

Dass es der Vorstand ernst damit meint, den Verein zukunftsfähig zu machen, verdeutlichen auch die Projekte in den vergangenen fünf Jahren. Fast 300 000 Euro sind in dieser Zeit in das Sportgelände investiert worden. Ein Großprojekt hat der SV Altenoythe erst kürzlich abschließen können. Rechtzeitig zum Saisonstart ist die neue Tribüne fertig geworden. Das Schmuckstück des Stadions kostete rund 250 000 Euro und bietet Platz für rund 350 Besucher.