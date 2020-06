Sport: SV Altenoythe investiert in Vereinsheim-Umbau

Altenoythe Das Vereinsheim des SV Altenoythe ist in einem schlechten Zustand. Vor allem der Umkleidebereich samt Sanitäranlagen des Gebäudes vor dem Stadion am „Cavens“ in Hohefeld ist zu klein und mehr als in die Jahre gekommen. Normale Standards einer Sportstätte erfüllen die Räumlichkeiten längst nicht mehr. Doch all das wird sich jetzt ändern. Ab dieser Woche wird der Teil des Vereinsheims mit den Umkleidekabinen komplett saniert und erweitert. Das gab SV-Vorsitzender Johannes Hardenberg voller Vorfreude bekannt.

Erstmals vorgestellt wurden die Pläne vor rund zwei Jahren. Geplant ist, die Umkleide zu entkernen und zu erweitern. Neben den vier vorhandenen Umkleiden sollen zwei neue hinzukommen. Ebenso sind unter anderem eine zweite Umkleidekabine für Schiedsrichter, eine weitere Damentoilette, eine Toilette für Menschen mit Beeinträchtigungen und Lagerräume geplant. Der Gebäudeteil wird zudem aufgestockt. Im neu geschaffenen Obergeschoss soll ein rund 110 Quadratmeter großer Gymnastikraum geschaffen werden. Dort könnte dann zum Beispiel Kinderturnen angeboten werden.

Die Kosten belaufen sich auf rund 300 000 Euro. Ein Großteil wird durch Fördermittel abgedeckt. So gibt es aus dem EU-Förderprogramm Leader wohl rund 88 000 Euro, und von der Stadt Friesoythe sind rund 85 000 Euro bewilligt. Der Verein selbst wird sich mit rund 50 000 Euro an Eigenmitteln beteiligen – und mit jeder Menge Eigenleistung.

