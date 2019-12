Altenoythe Ein Jahr haben die Vorbereitungen für den geplanten Umbau der Kabinen beim SV Altenoythe gedauert. „Wir hatten einige unerwartete Hürden zu nehmen, die das Projekt leider hinausgezogen haben“, teilte der Vorsitzende Johannes Hardenberg jetzt mit. Jetzt gibt es aber von allen Seiten grünes Licht für das Großprojekt in Hohefeld.

Neben dem Neubau von zwei großen Umkleidekabinen und den Bau eines großes Sportraums im Obergeschoss werden die vorhandenen Umkleidekabinen saniert sowie die Sanitäranlagen erneuert. Die Baukosten belaufen sich auf rund 300 000 Euro. Die Finanzierung des Vorhabens sei überwiegend gesichert. So bekommt der Verein von der Stadt Friesoythe, vom Landkreis Cloppenburg und von der Leaderförderung Zuschüsse in Höhe von 230 000 Euro€. „Die Zuschüsse sind bewilligt und auch die Baugenehmigung liegt vor“, teilt der Vorsitzende Johannes Hardenberg mit. Die restlichen 70 000 Euro € wird der Verein in Form von Eigenmitteln und Eigenleistungen so gut wie decken, freut sich der Vorsitzende. Der Verein wird mit dem Bau im Frühjahr beginnen und die einzelnen Bauschritte Stück für Stück umsetzen, sodass der Bau zum Jahresende abgeschlossen sein soll. Ebenfalls konnte mit der Stadt Friesoythe im Rahmen des Bauvorhabens ein neuer Pachtvertrag über 20 Jahre, für das Gelände an der Cavens, abgeschlossen werden.

„Wir freuen uns riesig, endlich dieses tolle Projekt für den Verein umsetzen zu können“, so Hardenberg.