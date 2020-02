SVA rüstet Kader für „20/21“ auf

Altenoythe Der Fußball-Bezirksligist SV Altenoythe hat zwei Transfers für die Saison 2020/2021 perfektgemacht. Die Hohefelder sicherten sich die Dienste von Joost Kleefeld und Anatolij Root. Dies bestätigte SVA-Fußballobmann Herbert „Maga“ Rolfes am Dienstag auf Nachfrage der NWZ. „Wir freuen uns über deren Zusage. Die beiden Burschen passen sehr gut in unser Konzept“, sagte Rolfes.

Kleefeld und Root stehen derzeit noch in Diensten des Kreisklassisten VfL Markhausen. Kleefeld ist 19 Jahre alt und in der Defensive einsetzbar. Der 25-jährige Root ist ein Mann für die Offensive. In der laufenden Spielzeit erzielte er für den VfL Markhausen bisher acht Tore. Sein Mitspieler Kleefeld traf zweimal.