Damian Cuper erfolgreich operiert

Altenoythe /Westerstede Damian Cuper, Abwehrspieler des Fußball-Bezirksligisten SV Altenoythe, ist vor Kurzem in Westerstede am Knie operiert worden. „Die Operation am Kreuzband und am Meniskus ist erfolgreich verlaufen“, sagte Altenoythes Fußballobmann Herbert „Maga“ Rolfes. Er freue sich auf eine baldige Rückkehr des erfahrenen Spielers, der schmerzlich vermisst werde, so Rolfes weiter.