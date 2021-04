Handball: „Nachbar Aurich“ nimmt den TVC ernst

Aurich Eigentlich hätten sich am Sonntag, 9. Mai, Handball-Drittligist OHV Aurich und der Aufsteiger und Gast TV Cloppenburg am letzten Spieltag gegenüberstehen sollen – die Corona-Pandemie verhinderte dies wie die gesamte Saison 2020/21. Doch so treffen sie sich bereits eine Woche vorher, diesen Samstag, 1. Mai (18 Uhr) zum „Tag der Arbeit“ bei einem Alternativ-Wettbewerb – dem DHB-Liga-Pokal.

Sie kennen sich aus zahlreichen Testspielen. Der letzte Wettbewerb brachte sie in der Oberliga Nordsee zum Auftakt der Saison 2018/19 zusammen, als Aurich, das später Meister wurde (51:1-Punkte!), glücklich mit 33:29 gewann und auch im Rückspiel mit 29:27 knapp siegte. So ist das Duell am 1. Mai seit längerem wieder mal ein Wettbewerb, den der OHV Aurich bislang sehr konzentriert bestritt mit einem 32:32 gegen den ATSV Habenhausen, dem 33:25 gegen den SC Magdeburg II und zuletzt dem 29:28-Coup beim TSV Altenholz.

„Wir kennen und schätzen den TVC, der das Debakel in Altenholz wohl verarbeitet hat. Wir werden unseren Gegner nicht unterschätzen“, sagt Team-Manager Ewald Meyer, der vor allem Torwart Hendrik Legler und Kreisläufer Ole Harms hervorhebt.

Aber Aurich ist der klare Favorit auch wenn die Formkurve des TVC beim 32:34 gegen die Reinickendorfer Füchse II deutlich nach oben zeigte. Aurich zeigte deutlich seit dem 29:28 beim TSV Altenholz, dass sie im Kampf um die zwei Plätze im DHB-Pokal, die jedem der drei Liga-Pokal-Gruppen zusteht, gewinnen wollen. „Wir freuen uns, dass wir überhaupt wieder spielen dürfen, und wollen das möglichst Beste daraus machen“, sagt Meyer, der erlebte, wie beeindruckend der OHV in Altenholz nach 25:28-Rückstand (56.) neun Sekunden vor Schluss durch Jonas Wark zum Siegtreffer kam und selbst den Trainer beeindruckte. „Diese Mannschaft schockt“, sagte Arek Blacha. Er nahm 23 Sekunden vor Schluss eine Auszeit, nachdem sein herausragender Torwart Frederick Lüpke des 29. Tor für den TSV verhinderte, und sein Team setzte die Vorgaben optimal um.

Für die kommende Saison laufen beim OHV Aurich die Planungen auf Hochtouren. So wurde Evgeny Vorontsov verpflichtet. Der zweitliga-erfahrene 35-jährige Rechtsaußen soll den Abgang von Josip Crnic kompensieren, der zum Regionalligisten SG Ratingen wechselt. Crnic wird verletzungsbedingt gegen den TVC fehlen. Mit dabei ist Neuzugang Sören Fuhrmann, womit Aurich in der neuen Saison mit ihm, Vorontsov, Matej Cuk und Lukas Günsel vier (!) Linkshänder im Kader haben wird. Verlassen wird Aurich aber Bruno Levak, sein Ziel ist die 2. Liga. Für den Rückraum wird der OHV noch zwei Neuzugänge verpflichten.