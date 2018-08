Barßel Mal Sonne, mal Regen, dann heftige Windböen machten den Läufern der elften Auflage des Barßeler Hafenfestlaufes am Freitagabend zum Auftakt des 39. Hafenfestes arg zu schaffen. Für die Spitzenathleten war es bei diesen äußeren Bedingungen fast unmöglich, neue Streckenrekorde aufzustellen bzw. persönliche Bestzeiten zu erzielen. Das gelang lediglich über fünf Kilometer Michael Majewski vom BV Garrel. Er unterbot die Bestzeit (16:21 Minuten) von Christian Pundt (Bremen) aus dem Jahr 2009 gleich fast um eine Minute. Beim Zieleinlauf blieb die Uhr bei 15:24 Minuten stehen. Bei den Frauen siegte Birte Schulz (Lebenshilfe Delmenhorst) in 19:47 Minuten.

Die guten Wetterbedingungen beim Fünf-Kilometer-Lauf sollten sich beim Hauptlauf über zehn Kilometer ändern. Es siegten die Favoriten. Sowohl Brhane Tsegay (25 Jahre alt, SG akquinet Lemwerder) bei den Männern und in der Gesamtwertung, als auch Paula Frederike Böttcher (23, VfL Oldenburg) bei den Frauen konnten ihren Vorjahressieg souverän wiederholen. Zu Bestzeiten reichte es aber nicht. Für den vor drei Jahren aus Eritrea geflüchteten Tsegay blieb die Uhr bei 33:14 Minuten, für die angehende Lehrerin Böttcher bei 41:44 Minuten.

Die späteren Sieger schlugen gleich nach dem Startschuss durch Schirmherrin Rita Stoyke ein enormes Tempo an. Bei der Hälfte der Strecke befanden sich die Topathleten auf Bestzeitkurs. Doch einsetzender Regen und starke Windböen, insbesondere am Deich, machten dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. So freute sich der 25-jährige Tsegay zwar über seinen Sieg, war aber nicht ganz zufrieden mit seiner Zeit. „Der Wind hat mich verblasen, und durch den Regen wurde die Laufstrecke teilweise sehr glatt. Es war schon schwierig“, so der Sieger.

Mit 1195 Läufern wurde der Teilnehmerrekord nur knapp um fünf Sportler verpasst. Zahlreiche Zuschauer säumten die Laufstrecke. Los ging es am Freitag mit den Kleinsten. „Beim Bambini- und Schüler-Lauf hatten wir zusammengerechnet rund 390 Kinder am Start“, so Cheforganisator Peter de Greiff. Von dem großen Starterfeld und der Atmosphäre war auch der 72-jährige Bernd-Willi Deiters aus Herzlake begeistert, der alle Rennen wieder gut gelaunt, mit Humor und fachmännisch kommentierte. Heiße Rhythmen der Samba-Gruppe aus Oldenburg begleiteten die Läufer musikalisch auf ihrem Rundkurs durch Barßels Innenstadt.

