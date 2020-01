Barßel Sowohl sportlich als auch finanziell ist bei der Schützengilde Barßel alles im grünen Bereich. Darauf verwies Präsident Michael Nitschke in seinem Bericht auf der Jahreshauptversammlung, die erstmals – nachdem das langjährige Vereinslokal Niehaus die Türen geschlossen hat – im Vereinsheim an der Feldstraße stattfand. „Es war für uns ein erfolgreiches Jahr – besonders im Jugendbereich“, sagte der Präsident.

Dort ist Madeleine Vossler Kreiskönigin des Schützenkreises Alter Amtsbezirk Friesoythe. Herausragende Schützin war aber Samira Mense. Die 17-Jährige ist Bundeskönigin des Oldenburger Schützenbundes (OSB). Mense ist die erste Bundesjugendkönigin in der Geschichte der Schützengilde Barßel und wird somit in die Analen eingehen. Wäre es damit nicht schon genug, hat die Gilde bei den Erwachsenen mit Ursel Meinerling auch die amtierende Gemeindekönigin in ihren Reihen. Erfolgreich waren die Barßeler Schützen auch beim Wettbewerb um den Bürgermeisterpokal in Harkebrügge. Man nahm den Pott mit nach Hause.

Dank des ehrenamtlichen Engagements zahlreicher Helfer sei die Gilde im Aufschwung. Ein Erfolg sei das Schützenfest der Gilde unter der Herrschaft von Königin Ursel Meinerling gewesen, an der sich insbesondere die Vereinsmitglieder stark beteiligten. Gut sei auch das zusammen mit dem Sport- und Turnverein (STV) Barßel veranstaltete Osterfeuer verlaufen, hieß es im Bericht der Schriftführerin Birgitt Plenter. Der Gilde gehören derzeit rund 234 Mitglieder an.

Komplett modernisiert wurde zudem im vergangenen Jahr der Schießstand. „Die Anlage entsprach nicht mehr den heutigen Anforderungen an das Schießsportwesen. Es wurde eine vollelektronische Anlage installiert“, sagte Nitschke. Die Baumaßnahmen schlugen mit rund 30 000 Euro zu Buche. Trotz dieser großen Sanierungsmaßnahmen am Vereinsheim ist die Schützengilde schuldenfrei – dank Spenden und Sponsoren. Zudem wurden durch die Mitglieder rund 750 freiwillige Arbeitsstunden geleistet.

Auf der Versammlung wurden auch langjährige Mitglieder ausgezeichnet: Für eine 25-jährige Mitgliedschaft wurden Günter Baron, Marko Büscherhoff, Dagmar Büscherhoff, Clemens Büscherhoff, Margret Büscherhoff, Kay Strohschnieder, Oskar Büscherhoff, Meinhard Lamping, Christoph Raming geehrt. Seit 40 Jahren ist Josef Baumann in der Gilde. Auf 50 Jahre blicken Waltraud Frerichs und Elisabeth Oltmanns zurück. Als langjähriger Fahnenträger wurde zudem Antonius Meinerling geehrt.