Barßel In der Dreifeldsporthalle am Schulzentrum Barßel wird derzeit mit Hochdruck gearbeitet. Die Sanierungsarbeiten in und an der Halle gehen in die Endphase.

Eile ist auch geboten, denn schon in der kommenden Woche, am Samstag, 10. August, soll die Sporthalle mit einem Tag der offenen Tür von 12 bis 17 Uhr wieder für den Sport freigegeben und offiziell eingeweiht werden. Dazu gibt es ein umfangreiches Programm für Jung und Alt.

Modernes Ambiente

Die Sporthalle präsentiert sich in einem modernen Ambiente, das alle Anforderungen einer funktionalen Sporthalle erfüllt. Rund ein Jahr haben die Sanierungsarbeiten angedauert. Sowohl die Schulen, die die Sporthalle nutzen, als auch die Vereine können sich auf die „neue Halle“ freuen.

Auch Barßels Bürgermeister Nils Anhuth freut sich: „Die neu sanierte Dreifeldsporthalle am Schulzentrum ist ein ,Schmuckstück’, das sich hell, freundlich und modern präsentiert. Für die Vereine wurde das passende Umfeld für den Trainings- und Wettkampfbetrieb geschaffen.“

Am 10. August werden die Barßeler Vereine die neue Dreifeldsporthalle zum ersten Mal bespielen. Zum Tag der offenen Tür ist besonders die Öffentlichkeit eingeladen.

Das Programm startet um 12 Uhr. Die Vereine, wie der STV Barßel, der SV Viktoria Elisabethfehn, der Reha-Sportverein Barßel sowie das Jugend- und Begegnungszentrum führen ihren Sport dem Publikum vor: von Hip-Hop-Tanzen und Fußball bis zu Hallen-Boßeln und Tischtennis.

Ab 15 Uhr wird es ein Jux-Turnier geben, bei dem die Gemeindeverwaltung, der Gemeinderat, die Vereine und der Bürgermeister in gemischten Teams gegeneinander antreten. In einem „sportlichen Dreikampf“ spielen sie Volleyball, Fußball und Basketball. Darüber hinaus wird es einige Attraktionen, besonders auch für die jungen Besucherinnen und Besucher geben: von Hüpfburg, Torwandschießen und Kinderschminken bis zu einem Clown. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt sein. Durch das Tagesprogramm wird Moderator und DJ Rüdiger Barten aus Leer führen.

Für die Sanierung der Dreifeldsporthalle wurden 3,8 Millionen Euro investiert. Die Möglichkeiten mit der sanierten Sporthalle und dem sanierten Hafen-Bad im direkten Anschluss an den Schulkomplex bezeichnet Anhuth nicht nur als angemessen, sondern als herausragend. Gerade für die Integrierte Gesamtschule (IGS), die als „Sportfreundliche Schule“ ausgezeichnet wurde, ist die neue, adäquate Infrastruktur in diesem Bereich unabdingbar.

Dank an Bau-Ausschuss

Der Dank des Bürgermeisters gilt neben den Ratsmitgliedern, die die Entscheidung zur Sanierung und Modernisierung der Halle getroffen haben, besonders auch den Mitgliedern des eigens gegründeten Bau-Ausschusses, der den Bau begleitet hat. Darüber hinaus bedankt er sich bei den Unternehmen sowie den beteiligten Planern und dem Projektverantwortlichen aus dem Rathaus, Markus Wiechmann.

Gemäß dem Gemeindemotto „Immer in Bewegung“ wird schon die nächste große Maßnahme geplant, nämlich die Sanierung des Sportparks. Dort sind zudem einige neue Attraktionen geplant. Dabei sollen die 400-Meter-Laufbahn komplett erneuert, der „Rote Platz“ saniert, zwei Beach-Volleyballfelder errichtet, ein Fitness-Parcours installiert, ein Rollfeld angelegt und ein Fußballplatz gebaut werden. Diese Maßnahmen befinden sich allerdings noch in der Planungsphase.