Hannover

Kontrollen In Niedersachsen Miese Tricksereien gegen den Mindestlohn

Seit gut drei Jahren gibt es in Deutschland einen Mindestlohn. Doch Kontrollen des Zolls zeigen: Viele Unternehmen umgehen diese Vorgabe mit Tricksereien. Besonders betroffen sind Beschäftigte im Hotel- und Gaststättengewerbe in Niedersachsen und in der Transportbranche.