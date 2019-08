Barßel Im neuen Glanz präsentiert sich die Sporthalle am Schulzentrum Barßel. Zur Einweihung der sanierten Halle begrüßte Nils Anhuth zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, der Elternschaft und den Sportvereinen. Hell und freundlich, so beschrieb Barßels Bürgermeister die Erwartungen, die er im Vorfeld an die nun komplett sanierte Sporthalle gestellt hatte.

Die offizielle Eröffnung nach dem Ende der einjährigen Bauarbeiten am Samstag zeigte ihm und den vielen Gästen, darunter Landrat Johann Wimberg und der Vorsitzende des Kreissportbundes, Dr. Franz Stuke, dass dieser Anspruch zweifellos erfüllt wurde. „Wir spielen mit dieser Sporthalle zweifelsohne nun in der Champions League. Die Sporthalle hat den allerbesten Standard und das passt auch zur unserer Integrierten Gesamtschule, denn schließlich ist sie als sportfreundliche Schule ausgezeichnet worden“, so Bürgermeister Anhuth. Nach einem Jahr ist eine der größten Baustellen beendet. Vereine und Schule haben ein neues Zuhause.

Auslöser der Sanierungsarbeiten war ein defektes Kunststofflager im Dachbereich, vor mehr als einem Jahr. Zunächst sollte nur das Dach saniert werden. Doch nun ist die Sporthalle komplett neu – nur, dass die alte nicht abgerissen wurde, brachte Anhuth die Rundumerneuerung auf den Punkt. Er verwies auf die positiven Auswirkungen, auch für die Vereine, die die Halle ebenfalls nutzen.

Die Komplettsanierung hat rund 3,8 Millionen Euro gekostet. Anhuth und Architekt Bernd von Sass vom Planungsbüro MRO aus Oldenburg dankten allen Ausführenden für die gute Zusammenarbeit, insbesondere den Firmen sowie den Vereinen und der Schule für die Geduld. Anschließend wurden die Gäste eingeladen, sich bei einem Rundgang durch die Halle ein Bild von den umfangreichen Sanierungsarbeiten zu machen. Den kirchlichen Segen gab es durch Pastor Thomas Perzul und Kaplan Anil Bandi.

Verbunden war die Wiedereröffnung mit einem Tag der offenen Tür und einem Rahmenprogramm. So stellten sich die Sportvereine, etwa Elisabethfehn oder Barßel und der Reha-Sportverein mit ihren Sportarten vor. Tänzerisch untermalt wurde die Einweihung mit Vorführungen der Hip-Hop Gruppe des Jugend- und Begegnungszentrumm (JuBZ) Barßel. Besonders viel Spaß brachte das Jux-Turnier, ein sportlicher Dreikampf, bestehend aus Teams aus Rat und Verwaltung sowie Sportvereinen.