Barßel Auch in diesem Jahr wir der Hafenfestlauf zum Auftakt der 39. Auflage des Hafenfestes in Barßel gestartet. Noch sind es einige Monate hin. Doch die Vorbereitungen beim Organisationsteam für diese sportliche Veranstaltung am Freitag, 24. August, laufen bereits auf Hochtouren. Schon jetzt kann man sich anmelden. Für den 11. Barßeler Hafenfestlauf hat Rita Stoyke vom Sport- und Turnverein (STV) Barßel jetzt die Schirmherrschaft übernommen. Stoyke lebt das Motto der Gemeinde Barßel „Immer in Bewegung“. Sie ist eine heimische Allroundläuferin. Cheforganisator Peter de Greiff sagt: „Wir sind erfreut, dass Rita Stoyke die Schirmherrschaft übernommen hat.“ „Ja, ich war überrascht, als die Anfrage kam. Schließlich mache ich nichts Besonderes. Sport ist mir wichtig und durch mein Engagement möchte ich Menschen aktivieren, etwas für ihre Gesundheit zu tun“, so Stoyke. Als Vorbild möchte sie andere nicht beeinflussen. „Ich will niemanden bevormunden, sondern nur einen Weg zeigen, gerade als Späteinsteigerin wie ich, wie man mit etwas Einsatz und viel Spaß etwas für das persönliche Wohlbefinden tun kann“, so Stoyke.

Auf die Frage „Warum gerade Laufen, Joggen oder Nordic Walking?“, meint Stoyke: „Laufen kann jeder, der gesund ist, zu jeder Zeit. Es braucht nur ein Paar gute Laufschuhe.“ Man solle nicht reden, sondern machen. Denn durch Veränderung könne man etwas bewirken: Jetzt anfangen, mit einem festen realistischen Ziel, am Hafenfestlauf teilzunehmen. Jeder Teilnehmer ist schon ein Sieger“, so die Schirmherrin. Stoyke möchte mehr Menschen bewegen und der Laufsport sei dafür besonders gut geeignet. Freie Zeiteinteilung, man lernt viele tolle Menschen kennen und es motiviert. „Nach einem anstrengenden Tag, kann ein Lauf in freier Natur sehr befriedigend und entspannend sein“, so Stoyke. Sie laufe mehrfach in der Woche, dann fühle sich die Schirmherrin mental und körperlich fit.