Barßel Flotte Beine und ein flinkes Mundwerk zeichnen Bernd-Willi Deiters aus. Der Herzlaker begann 1964 eine Leichtathletik-Karriere, die bis in den erweiterten Kreis der Nationalmannschaft führte. Doch aufgrund einer Verletzung musste er seine Laufschuhe an den berühmten Nagel hängen. Seitdem organisiert und moderiert er Laufveranstaltungen. Eine davon ist der Hafenfestlauf zum Barßeler Hafenfest. Auch bei der zwölften Auflage am Freitag, 23. August, ist der heute 73-Jährige die Stimme beim Lauf.

Seit Beginn der sportlichen Veranstaltung moderiert er den Lauf mit spitzer Zunge. Wenn die Rede auf Leichtathletik im Allgemeinen kommt und auf regionale Laufwettkämpfe im Besonderen, ist Bernd-Willi Deiters in seinem Element. Ebenso flott, wie er einst selbst auf Mittel- und Langstrecken unterwegs war, plaudert er über Jahrzehnte zurückliegende Ereignisse, schlägt gedankliche Haken, kommt dabei oft vom Hundertsten ins Tausendste und zaubert die Namen von Athleten samt deren Bestzeiten hervor wie ein wandelnder Sport-Almanach.

„Es ist mir gelungen, Deiters wieder als Moderator zu gewinnen. Er ist in der Region bekannt, weil er als kenntnisreicher Sprecher zahlreiche Läufe mit Insiderwissen und flotten Sprüchen kommentiert“, freut sich der Organisator des Barßeler Hafenfestlaufs, Peter de Greiff.

Am Hafen in Barßel werden die Teilnehmer von Bernd-Willi Deiters noch einmal besonders motiviert und angefeuert. „Er wird den Hafenfestlauf aufmischen. Er brilliert nicht nur durch sein ungeheures Fachwissen, sondern weiß auch durch flotte Sprüche die Teilnehmer und das Publikum immer bestens zu unterhalten.“

Deiters trägt den Spitznamen „Marathon“. Das rührt von seiner damaligen Berufung in die erweiterte Nationalmannschaft.

„Ich bin ziemlich rumgekommen“, erinnert sich der Mann mit dem losen Mundwerk. „Ich freue mich schon wieder, in Barßel den Hafenfestlauf kommentieren zu dürfen. Die Organisatoren nehmen mich immer sehr freundlich auf. Es macht hier im Seemannsdorf einfach Spaß dabei zu sein. Und nach dem Lauf gehe ich immer noch auf den Festplatz des Hafenfestes, um leckere Bratkartoffeln mit Matjes zu essen und ein kühles Bier zu trinken“, freut sich Bernd-Willi Deiters auf den zwölften Hafenfestlauf.