Barßel Für einen vollen Saal beim traditionellen Herbstempfang der Gemeinde Barßel hat der Aufsichtsratvorsitzende des SV Werder Bremen, Marco Bode, gesorgt. Er unterhielt die vielen Gäste mit seinen Erzählungen aus der aktiven Laufbahn und seinen heutigen Tätigkeiten. Im Fokus stand beim Empfang am Montag das Ehrenamt.

„Wer nach draußen guckt, könnte aber durchaus meinen, dass es sich hier um einen Sommerempfang handeln könnte“, begrüßte Bürgermeister Nils Anhuth die Gäste mit Blick auf die sommerlichen Temperaturen im Oktober. Der Bürgermeister berichtete dazu von seinen ersten Begegnungen mit Marco Bode aus seiner Jugendzeit. „Ich habe ihn bei Fifa auf der Playstation mehrfach zu meinem Lieblingsverein Schalke 04 transferiert“, berichtete der Bürgermeister. „Gemeinsam haben wir da schon so manchen Titel gewonnen.“

Drei zentrale Aspekte hatte sich der ehemalige Bundesligaprofi von Werder Bremen für seine Rede zurechtgelegt: Mut, Teamgeist und Ehrenamt. Dabei berichtete er den Zuhörern über seine eigene Karriere, Zitate seiner Weggefährten, die aktuelle Situation bei Werder und brachte geschickt seine persönliche Meinung zu den verschiedenen Themen zum Ausdruck.

Er unterstrich, wie wichtig ein guter Teamgeist innerhalb einer Mannschaft im Sport, aber auch im Beruf und in der Familie sei. Auch der Glaube an die eigene Stärke sei wichtig. „Wenn man das Herz in beide Hände nimmt, dann kann man die Angst sehr gut vertreiben“, ist Bode aus eigener Erfahrung überzeugt.

Mit Blick auf das Ehrenamt sagte er: „Ich glaube kaum, dass die Menschen heute noch ein Ehrenamt im Alter von 20 bis 70 Jahren bekleiden. Junge Menschen sind viel eher für Projektarbeiten zu begeistern, die vielleicht auf ein bis zwei Jahre begrenzt sind.“

Bürgermeister Anhuth dankte im Anschluss den vielen Bürgern der Gemeinde, die sich ehrenamtlich engagieren. „Ehrenamtliche sind die Motoren der Gesellschaft“, sagte er. Gleich sieben Personen wurden anlässlich des Herbstempfanges geehrt. Andrea Krahl und Sonja Stavermann erhielten den Dank stellvertretend für die Verwirklichung des Projektes „Traumspielpark“ im Bereich des Bootshafens in Barßel. Mehr als 85 000 Euro an Spendengeldern wurden für das Projekt gesammelt – der restliche Betrag für die nötigen 172 000 Euro kam durch die Gemeinde und EU-Fördergeldern zusammen. Anhuth: „Der Traum ist nun Wirklichkeit geworden.“

Auch Karl-Heinz Schleunes, Günter Frerichs, Franz Cloer, Hans-Wolfram Thieben und Hinrich Grüßing wurden vom Bürgermeister geehrt. Sie hatten in einem Arbeitskreis die Ebkenssche Windmühle komplett restauriert – in beeindruckenden 3500 Arbeitsstunden. „Sie erstrahlt heute in einem Glanz wie wohl noch nie zuvor in den vergangenen 300 Jahren“, findet Bürgermeister Anhuth. Die Mühle würde damit auch das Motto der Gemeinde Barßel wiedergeben: Immer in Bewegung.