Historie: Legendäres Spiel begeistert Fans

Barßel Heutzutage reisen Fußballclubs quer über den Erdball, um auf Werbetour zu gehen. Das war nicht immer so. So gab es in den 50-er-Jahren sogenannte Werbespiele. Solch ein Werbespiel gab es auch am 14. Juni 1953 in Barßel. Dort standen sich seinerzeit Altona 93 und TSR Olympia Wilhelmshaven gegenüber.

• heinz Spundflasche

Zwei Namen, die seinerzeit einen Ruf wie Donnerhall hatten. Die Altonaer spielten in der damals erstklassigen Oberliga Nord, und Olympia Wilhelmshaven war in der Amateuroberliga beheimatet. Auf beiden Seiten spielten Akteure, deren Namen jedem Fußballfan seinerzeit ein Begriff waren.

Für Altona kickten der berühmte Heinz Spundflasche, und der bekannte Torjäger Kurt „Malek“ Hinsch. Letzterer hatte in der Saison 1952/53 satte 23 Treffer für Altona 93 in der Liga erzielt. Neben den Routiniers Spundflasche und Hinsch gehörte auch Dieter Seeler dem Kader von Altona an. Er war der Sohn des legendären Erwin Seeler und der Bruder eines gewissen Uwe Seelers, der später zu einem Idol in Deutschland wurde.

Angesichts der Fülle an Klassespielern war für viele Barßeler schon im Vorfeld des Spiels klar, wer als Sieger vom Platz gehen würde. „Klar, dass Altona gewinnt. Die sind ja auch Berufsspieler“, meinte eine Schar jugendlicher, Barßeler Fußballfans in einem Vorbericht der NWZ vom 12. Juni 1953.

Ganz Barßel war seinerzeit im Fußballfieber. Und so war es auch nicht verwunderlich, dass 2500 Zuschauer die Partie verfolgten.

Die Begrüßung der Mannschaften übernahm der damalige Gemeindedirektor Hermann Groothoff. Schiedsrichter der Begegnung war Hengstmann (Oldenburg).

Die Zuschauer sahen ein Spiel, in dem der Außenseiter Olympia Wilhelmshaven stark aufspielte. Nachdem Olympia-Torhüter Gerdes seinen Kasten dank starker Paraden vorerst sauber gehalten hatte, machten seine Vorderleute die Tore. Meyer und der brandgefährliche Linksaußen Aljets schossen eine 2:0-Führung heraus. Doch Altona steckte nicht auf, obwohl Stürmer-Star Hinsch nicht treffen sollte.

Dem Wilhelmshavener Wackerfuß unterlief ein Eigentor, ehe fünf Minuten vor Spielende Altonas Münch das 2:2 gelang. Aber Wilhelmshaven ließ sich davon nicht umhauen. In der 88. Minute markierte TSR-Mittelstürmer Meyer den 3:2-Siegtreffer für den Außenseiter.

• Teures unterfangen

Die Verpflichtung dieser beiden Clubs war für damalige Verhältnisse ein finanzieller Kraftakt. Dies geht auch aus der Chronik „50 Jahre Sport- und Turnverein Barßel“ hervor: „Für die Verpflichtung dieser beiden großen Mannschaften müssen etliche Mitglieder eine Bürgschaft übernehmen.“ Die Gage für beide Clubs betrug 1450 Mark. Zur Finanzierung trägt später auch die Aufführung der Operette Glück am Rhein mit über 30 Mitwirkenden unter der Leitung von Julius von der Assen bei, heißt es in der Chronik des STV Barßel.