Barßel /München Überglücklich und noch immer sprachlos von ihrem Überraschungssieg kehrten sieben niedersächsische Leichtathletinnen, darunter Mareike Witte vom STV Barßel, von den Deutschen Meisterschaften aus München zurück. Die Startgemeinschaft mit Athletinnen aus Barßel, Brinkum und Friedrichsfehn hatte mit 7232 Punkten den Favoriten aus Köln um 111 Zähler überflügelt und den Titel geholt.

Bei der Team-DM treten Mannschaften aus Deutschland in bis zu acht Disziplinen an. Jeweils die beiden stärksten Athleten eines Vereins je Disziplin sammeln Punkte für die Gesamtwertung, die über den begehrten Meistertitel entscheidet. Dabei mussten sich die Mannschaften für das Finale qualifizieren – nur die besten sechs Teams einer Altersklasse erhielten Anfang August die ersehnte Einladung. Insgesamt haben sich über alle Altersklassen hinweg 54 Teams qualifizieren können, darunter lediglich drei aus Niedersachsen.

Corinna Sandfort sorgte mit Saisonbestleistungen im Weitsprung (5,04 m) und Kugelstoßen (9,96 m) sowie guten 1,50 m im Hochsprung für wichtige Punkte. Rieke Stieglitz verbesserte ihre Bestleistung auf 13,16 sec., dicht hinter Mareike Witte vom STV Barßel, die in 13,04 sec. ebenfalls Saisonbestleistung lief. Witte, gepuscht von der starken Konkurrenz aus Köln, pulverisierte ihre Diskusbestleistung auf 40,44 Meter.

Der Wettkampf verlief äußerst spannend. Angereist mit der drittbesten Punktzahl rückte Team Niedersachsen schnell an Hamburg vorbei auf Platz zwei vor. Von Disziplin zu Disziplin gab es von da an einen Schlagabtausch mit den klar favorisierten Vorjahressiegern aus Köln. Waren die Kölnerinnen besonders stark über 800 m und im Kugelstoßen, schockte Niedersachsen besonders im Diskuswurf (neben Witte warf Yasmin Homeyer aus Brinkum ihren Diskus noch auf 32,28 m) und im Sprint mit dem klaren Disziplinsieg durch Witte und Stieglitz. Komplettiert wurden die Einzelleistungen durch weitere tolle Ergebnisse von Jennifer Witte (Hochsprung 1,40 m, Weitsprung 4,51 m), Silke Nowotny (2:47,20) und Svenja Siemer (2:47,68) über 800 m und von Yasmin Homeyer mit starken 10,46 m im Kugelstoßen.

Final stand am Samstagnachmittag dann noch die viermal 100-m-Staffel an. Köln führte davor mit 55 Punkten. Erstmals in dieser Besetzung laufend, passte dann aber einfach alles: Stieglitz, Sandfort, Witte und Witte liefen in einem perfekten Rennen in 50,96 sec. den Sieg ins Ziel – mit fast 30 Metern vor der Konkurrenz. Dies bedeutete ein Endergebnis von 7232 Punkten und damit den Titelsieg mit einem Vorsprung von 111 Punkten vor Köln.

„Es war ein einmaliges Erlebnis“, sagte Stieglitz. „Jede Athletin hat ihren Teil zu dem Titel beigetragen – hätte nur eine von uns gefehlt, hätten wir den Titel nicht nach Hause bringen können. Was für ein tolles Team!“