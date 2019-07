Barßel Auf einem Longboard stand ich noch nie. Aber auf einem Skateboard: Der Versuch endete mit einem Arztbesuch.

Das hält mich allerdings nicht davon ab, mich auf ein Longboard zu stellen. Da ich versuche, aus Fehlern zu lernen, trage ich dieses Mal Gelenkschoner. Dass das keine schlechte Idee ist, bestätigt mir Maren Schrepper ziemlich schnell – ihr erster Versuch endete mit einem Sturz. Doch an sich sei Longboardfahren leicht zu lernen. „Nach zehn Minuten hat man es schon recht gut raus“, schätzt die 15-jährige Barßelerin. „Das bekommt eigentlich jeder hin.“ Wer trainiert, müsse sich nur darauf einstellen, viel hinzufallen. Aber dafür trage ich ja die Schützer.

Angefangen hat die 15-Jährige mit dem Longboardfahren vor rund zwei Jahren. Das Board gab es zu den Zeugnissen vor den Sommerferien.

Der Name ist Programm

Bei dem Gefährt ist der Name ist Programm: Ein Longboard ist zunächst einmal ein langes Brett. Das sogenannte Deck ist „das Herz“ sagt Maren. Die Decks bestehen häufig aus Holz. Daran befestigt sind die Achsen, daran die Rollen. „An den Achsen kann man einstellen, wie beweglich die Rollen sind“, erklärt Maren. Das funktioniert mit einem Schraubenschlüssel.

Auf der oberen Seite klebt Griptape. Es sorgt für den notwendigen Halt, vom Holz würde die Fahrerin sonst einfach abrutschen. Sowohl Rollen als auch Tape nutzen sich durch den Gebrauch ab und müssen daher immer mal wieder erneuert werden. „Das Board kostet mich im Jahr so 20 Euro“, schätzt Maren.

Soweit erstmal zur Materie. Aber was genau muss ich nun tun, um mich damit halbwegs sicher fortzubewegen?

Zunächst einmal: Einen gut befahrbaren Untergrund, wie eine glatte, geteerte Fläche, suchen. Keinen Ort „an dem man sich nirgendwo festhalten kann“, rät die 15-Jährige.

Dann erklärt sie, wie Anfänger am besten starten: Ein Fuß, bei mir der rechte, ist als Standbein auf dem Brett, recht weit vorne in der Mitte, und zeigt geradeaus. Der andere wird zum treten oder tauchen, wie es in der Fachsprache heißt, benutzt. Das funktioniert natürlich auch umgekehrt. Beim Fahren steht der Fuß diagonal dahinter. Beim Tauchen ist es wichtig, dass der in meinem Fall linke Fuß vor dem Standbein damit beginnt. „Sonst rutscht einem das Board unter den Füßen weg.“

Lenken durch Verlagern

Lenken funktioniert per Gewichtsverlagerung: Möchte ich nach links, bewege ich den Oberkörper auch nach links. Wer das Fahren etwas besser beherrscht, kann auch irgendwann nur mit den Hüften lenken.

Beim Bremsen gibt es zwei Methoden. Zum einen kann man abspringen, „aber nur, wenn man langsam fährt“. Ansonsten lässt man den Fuß, der sonst den Schwung gibt, über den Boden schleifen und bremst damit ab. „Das ist die einfachste Methode.“

Und dann geht es endlich los. Die Schoner sitzen, die Schnürsenkel habe ich noch einmal festverknotet. Für den ersten Versuch halte ich mich noch am Geländer fest. Den rechten Fuß schön weit nach vorne und geradeaus mittig aufstellen. Ist das die Mitte? „Es fühlt sich an, als würde man auf einer Achse stehen“, beschreibt es Maren. Das kommt hin. Mit dem linken Fuß muss ich nun tauchen, vor dem rechten Fuß, damit ich nicht gleich hinfalle.

Vorsichtig stoße ich mich ab und rolle erstmal nur einen halben Meter weit, bevor das Brett schon wieder zum Stehen kommt. Ich war etwas zu beschäftigt mit meinem Gleichgewicht und damit, meinen Tauchfuß richtig unterzubringen. Aber immerhin – ich bin nicht heruntergefallen. „Das war doch schon gut“, sagt Maren.

Den zweiten Versuch starte ich ohne Geländer, halte mich dafür allerdings an Marens Arm fest. Sie zieht mich erst einmal ein paar Meter durch die Gegend, während ich versuche, ein Gefühl für das Board unter beiden Beinen zu bekommen.

Dann werde ich aber schnell ein wenig mutiger und fahre allein, ohne Geländer und ohne Marens Arm. Aber das Tauchen traue ich mich mehrfach nur einmal um losfahren zu können. Es ist schwer genug, den Fuß einmal vernünftig auf das Brett zu bekommen – ihn dann wieder runterzunehmen kommt mir etwas gewagt vor.

Doch nach einigen Versuchen klappt auch das tauchen während des fahrens relativ reibungslos – zumindest für die Geschwindigkeit, mit der ich unterwegs bin. Aber Vorsicht ist nicht nur die Mutter der Porzellankiste sondern verhindert in diesem Fall spontane Besuche in Krankenhäusern.

Aber Maren hatte recht – nach rund zehn Minuten hab ich den ersten Dreh schon recht gut raus. Zwar bin ich noch recht wackelig und fuchtele wild mit den Armen, um halbwegs mein Gleichgewicht zu halten, aber für die ersten Versuche ist das ganz in Ordnung.

Noch keine Kurven

Kurven funktionieren allerdings noch nicht. Dafür fehlen mir noch Können und das Gefühl für das Longboard – und auch der Mut. Aber Geradeausfahren ohne hinzufallen genügt mir für den Moment. Und das auch schon nicht mehr im Schneckentempo. Maren ist auch ganz zufrieden. „Für das erste Mal war das sehr gut.“

Ich bin auch ganz zufrieden. Wer ein paar Grundlagen beachtet, kommt relativ schnell voran. Und wer trainiert, kann mit dem Longboard so einiges anstellen: Je nach Beschaffenheit, Rollen und den Einstellungen sind verschiedene Tricks und Strecken möglich. Maren hat vor allem Spaß am Fahren und nutzt es gern, um zum Beispiel mit Freunden Ausflüge zu unternehmen. „Das macht am meisten Spaß“, findet sie. Und das Board hat dabei noch einen großen Vorteil: „Man hat immer etwas zum Sitzen dabei.“

