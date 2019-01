Barßel Fast neben jeder Haustür wird man das ganze Jahr über durch ihren Segensspruch an ihren Besuch erinnert – die Sternsinger sind auch in diesem Jahr wieder am kommenden Wochenende in der Gemeinde Barßel unterwegs, um für notleidende und arme Kinder in der Welt zu sammeln und die Wohnhäuser zu segnen. Die Aktion steht diesmal unter dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein – Wir gehören zusammen in Peru und weltweit“. Gesammelt wird für Kinder in Peru und um ihnen dort zu ermöglichen, die Schule zu besuchen und trotz körperlicher und geistiger Handicaps am Alltagsleben teilnehmen zu können.

Die Sternsinger schreiben auf Wunsch nach altem Brauch den Segensspruch an die Tür: 20*C*+M+B*19 – Christus Mansionem Benedicat (Christus segne dieses Haus). In allen drei Ortsteilen von Barßel gehen die Kinder bei der größten Hilfsaktion von Kindern für Kinder von Haus zu Haus.

• Elisabethfehn

Am Samstag, 5. Januar, kommen die Sternsinger am Kanal zwischen 14 und 17 Uhr in folgende Straßen: Kuckuck-, Adler-, Finken-, Meisen-, Amsel-, Kleiber-, Dohlen-, Kranich-, Birkhuhn-, Pirol-, Zeisig-, Möwen-, Tauben-, Elisabethfehner-, Ramsloher-, Oldenburger- (45-115) und Schleusenstraße (62-129), An der Hinterwieke, Goldammer-, Specht- und Kanalweg.

Am Sonntag, 6. Januar, kommen die Sternsinger von 10 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr in alle anderen Straßen. Aufgrund des großen Einsatzgebietes bitten die Organisatoren um telefonische Anmeldung für die „Blumenstraßen“ in Elisabethfehn-Dreibrücken unter einer der folgenden Telefonnummern: Monika Beintken, Telefon 04499/7648, Elke Haak Telefon 04499/939850, oder im Pfarrbüro unter Telefon 04499/9358860.

• Harkebrügge

Die Aktion startet in Harkebrügge am Sonntag nach dem Aussendungsgottesdienst um 9 Uhr. Anmeldungen werden telefonisch unter Telefon 04499/9357720 erbeten.

• Barßel

Die Sternsinger beginnen in Barßel am Sonntag nach dem Aussendungsgottesdienst um 9 Uhr. Die Sternsingergruppen melden sich bitte schriftlich über Flyer an, die im Kirchturm ausliegen. Aufgrund des großen Einsatzgebietes bitten die Organisatoren um telefonische Anmeldung unter Telefon 04499/93588617 für folgende Straßen: Alte Feldstraße, Marschstraße, Wilhelm-Busch-Straße, Ulmenstraße und alle Straßen, die von diesen vier „Neulander Hauptstraßen“ abgehen.