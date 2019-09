Barßel Die Soeste-Apotheke an der Lange Straße in Barßel schließt Ende März 2020 für immer die Pforten. Apotheker Joachim Dahlke hört aus Altersgründen nach immerhin 40 Jahren auf, ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin ist derzeit weit und breit nicht in Sicht. Sollte sich noch jemand finden: Ein Interessent könnte jederzeit anfangen.

„Es ist eine kleine Apotheke“, sagt er. Die Immobilie gehört seiner Ehefrau Willma. Was daraus wird, ist derzeit noch ungewiss. Dahlke selbst habe Zeit und stehe nicht unter Druck, man wird sehen, ob jemand hier herein möchte.“ Sollte sich eine Apotheker finden, würde es den 70-Jährigen freuen. Seiner Erfahrung nach wollen junge Kollegen lieber in die Industrie oder in die Forschung gehen. „Da haben sie geregelte Arbeitszeiten und verdienen auch noch gutes Geld“, sagt Barßels Apotheker. Als Apotheker stehe man teilweise zehn Stunden am Tag hinter dem Tresen und zum Teil werden die Medikamente danach noch zu den kranken Menschen gefahren. „Welcher junger Apotheker will das heute noch“, so Dahlke. Es falle ihm nicht leicht zu gehen, doch das Alter gehe nicht spurlos an einem vorüber. Die Selbstständigkeit als Apotheker habe ihm aber immer viel Spaß gemacht.

1979 kam Dahlke nach Barßel und machte sich hier mit seiner Apotheke selbstständig. Zuvor war er drei Jahre in einer Bremer Apotheke angestellt. Der Berliner Junge hat Pharmazie studiert. Wenn der letzte Kunde im kommenden Jahr die Apotheke verlassen hat und er die Türen für immer schließt, möchte der Fußballfan der Eisernen von Union Berlin vor allen Dingen die Freiheit genießen und den Kopf für andere Dinge frei bekommen, wie er selbst sagt.

Langweilig wird es ihm in der Freizeit nicht. Er frönt dem Schießsport bei der Barßeler Schützengilde und im Fachverband Schießsport des Kreissportbundes Cloppenburg. Außerdem engagiert er sich im BUND und ist politisch im Kreisgremium der Freien Demokraten aktiv. Auch für die Bundesligaspiele der Eisernen im Stadion „Alte Försterei“ bleibe ihm als eiserner Fan jetzt mehr Zeit. Aber eines ist Joachim Dahlke vor allem sehr wichtig. Er möchte seine Enkelkinder aufwachsen sehen.