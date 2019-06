Bevern „Das hat ja alles gepasst.“ Staffelleiter und Bezirksspielausschussvorsitzender Stefan Brinker brachte es auf den Punkt, während die Fußballer des SV Bevern schon eine Ehrenrunde drehten und mit ihren Fans abklatschten. Zuerst gab’s das perfekte Wetter, dann einen Sieg zum Saisonende und schließlich die Landesliga-Meister-Trophäe: Meistermacher Matthias Risse und seine Spieler konnten am Samstag nach einem 2:1-Heimsieg gegen Schlusslicht SV Brake noch einmal ordentlich feiern.

Die Braker, die noch das Bezirkspokal-Endspiel vor sich haben, hatten in Bevern zunächst gut dagegengehalten und anschließend noch ein wenig mitgefeiert. „Aber wir haben heute auch nicht ganz die normale Schlagzahl erreicht“, räumte Co-Trainer Peter Hölzen ein. „Wir wollten aber unbedingt gewinnen.“

Und das klappte ja auch: Sascha Thale (34. Minute) und – zum Abschied – Dio Ypsilos (54.) schossen die Gastgeber auf die Siegerstraße. Miklas Kunst gelang in der 62. Minute der Anschlusstreffer.

Dass am Ende eines Tages, an dem für den Landesliga-Meister eigentlich alles gepasst hatte, doch noch die eine oder andere Beverner Träne vergossen wurde, ist leicht zu erklären: Die Verabschiedung verdienter Spieler (die NWZ berichtete) durch Club-Chef Hans-Jürgen Dreckmann und Kapitän Henning gr. Macke rührte so manchen Anwesenden.

Tore: 1:0 Thale (34.), 2:0 Ypsilos (54.), 2:1 Kunst (62.).

SV Bevern: Puncak - H. gr. Macke, Stoimenou (60. Niemeyer), Wichmann, T. gr. Macke - Dosti (74. Bramscher), Bürkle, Jansen, Abramczyk, Thale - Ypsilos.

Schiedsrichter: Muhammed Yasin (BV Garrel).