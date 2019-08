Bevern Alles wie gehabt – am zweiten Spieltag der Fußball-Landesliga steht der SV Bevern wieder dort, wo er die gesamte Saison 2018/19 gestanden hat: an der Tabellenspitze. Unter dem Strich war der 4:1 (1:0)-Erfolg über den Neuling Falke Steinfeld auch in dieser Höhe gerechtfertigt, aber es gab Phasen in dieser Partie, in der die Gastgeber alles andere als souverän auftraten.

„Ein mühsamer Erfolg, da Steinfeld nach der Pause mutiger wurde. Wir hatten genügend Chancen, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Der Mannschaft fehlt zurzeit die Spielfreude und die Leichtigkeit. Sie ist von der Topform einiges entfernt“, sagte Trainer Matthias Risse.

Dabei begann alles nach Wunsch. Freistoß von der linken Seite durch Kapitän Jakub Bürkle, Kristen Bramscher verlängerte per Kopf auf Sebastian Sander, der völlig allein gelassen wurde und eiskalt zum 1:0 einschoss (5.). Dieser frühe Führungstreffer verunsicherte den Neuling um Torjäger Paul Kosenkow, der zusammen mit Halil Ablak und Mazlum Sünün einen körperlich kleinen, dafür wuseligen auf Konter lauernden Angriff bildete. Der wurde aber bis zur Pause nur einmal gefährlich, als Ablak eine scharfe Hereingabe von der rechten Seite knapp verfehlte (18.). Da hätte es schon 3:0 für Bevern stehen können, ja müssen. Sascha Thale wurde im Strafraum nicht ganz astrein gecheckt (9.), spielte trotz Blessur weiter, was nach der Pause noch sehr wichtig werden sollte. Als Sander eine Flanke von Gerdes nicht scharf genug abschloss (15.) und eine Minute später frei vor Torwart Constantin Nieberding scheiterte, wie es in der 28. Minute Gerdes ebenfalls unterlief, stellte sich zur Pause die Frage: „Würde sich diese Großzügigkeit im Abschluss rächen?“

So passierte es. Julius Liegmann zauderte nach Ballgewinn und guter Schusschance zu lange (59.), ehe ein eigentlich harmloser Freistoß von Steffen Schönhöft über Till Puncak zum 1:1 einschlug – ein Torwartfehler, an dem Bevern mächtig zu knabbern hatte. Fehlpässe häuften sich, doch Steinfeld konnte sie nicht nutzen. In der Schlussphase warf der SVB dann den Turbo an. Nach Gerdes Kopfball an die Querlatte (68.) war es die Co-Produktion von Gerdes und des eingewechselten Henning große Macke, die Thale zum 2:1 vollendete (71.). Bevern war wie befreit, Bürkle bediente Sander und Liegmann, die sehenswert auf 4:1 erhöhten (87., 88.)

Tore: 1:0 Sander (5.), 1:1 Schönhöft (60.), 2:1 Thale (71.), 3:1 Sander (87.), 4:1 Liegmann (88.).

SV Bevern: Puncak - Bramscher, Wichmann, Düker, Henning große Macke (63. Tobias große Macke, Gerdes, Bürkle, Stoimenou, Sander (88. Schlundt) Liegmann, Thale (80. Gotfrit).

Schiedsrichter: Tobias Zunker (Zetel).