Bevern /Nordhorn Wenn es eines Beweises bedurft hat, wie stabil zurzeit der Tabellenführer der Fußball-Landesliga, der SV Bevern, ist, im Derby beim 3:2-Erfolg gegen Hansa Friesoythe wurde dieser geliefert. Nach sieben Minuten 0:2 hinten gelegen, bis zur Pause zum 2:2 ausgeglichen und im zweiten Abschnitt sich den 3:2-Erfolg und damit achten Sieg im achten Spiel verdient.

Und wenn dann die Konkurrenz wie Hansa-Trainer Hammad El-Arab konstatiert, Bevern spiele momentan in einer anderen Liga, da besteht eigentlich nur die Gefahr, die Mannschaft gehe Aufgaben wie an diesem Sonntag (15 Uhr) bei Vorwärts Nordhorn zu locker an. Doch dazu bestehe kein Grund, wie Trainer Matthias Risse betont. „Die Mannschaft ist auch im Training sehr konzentriert auf die folgende Aufgabe“, sagt Risse und betont, dass Nordhorn nach nicht so erfolgreichem Saisonstart allmählich in Fahrt kommt. Der Tabellenachte feierte zuletzt seinen ersten Auswärtssieg und überzeugte beim 4:2 in Bad Rothenfelde. Dort traf Torjäger Tobias Daalmann als Doppeltorschütze erstmals überhaupt in dieser Saison, während der zweite gefährliche Stürmer David Heils noch verletzt ist.

Nordhorn stellt ein sehr kompaktes Team, das in der Lage ist, schnell in den Angriffsmodus umzuschalten. „Wir müssen von Beginn an in der Defensive sehr konzentriert spielen und dieses Umschaltspiel verhindern“, sagt Risse und fordert höhere Wachsamkeit als zu Beginn gegen Friesoythe. Personell kann der Trainer sehr zufrieden sein. David Niemeyer kehrt nach sechs Wochen USA-Aufenthalt zurück, wird wahrscheinlich aber noch nicht im Aufgebot stehen, da alle Spieler verfügbar sind. So steht auch Hennig große Macke bereit, so dass der Trainer die Qual der Wahl hat. Qualen, die ein Coach gerne hat, zumal er stolz auf seine Offensive sein kann. 28 Tore, mehr als doppelt so viele wie Nordhorn (zwölf), und Dio Ypsilos (neun) und Sebastian Sander (sieben) die führenden Schützen der Liga sind.