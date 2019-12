Bösel Zu 19 Preisflügen haben die Taubenzüchter der Reisevereinigung Südoldenburg-Nord in diesem Jahr ihre Tiere aufsteigen lassen – davon 14 Alt und fünf Jungtierflüge. Die 9786 Alttiere legten bei 14 Flügen 5203 Kilometer zurück, bei den fünf Jungtierflügen stiegen 2348 Tiere in die Höhe und brachten es auf 1171 Kilometer. Die besten Taubenzüchter der Reisevereinigung – dazu zählen 42 Züchter, 35 davon unterhalten einen „reisenden Schlag“ – wurden nun anlässlich der Brieftauben-Ausstellung in der Halle des Kleintierzuchtvereins Bösel geehrt.

Als jüngste Teilnehmerin konnte sich Melissa aus Sedelsberg freuen. Sie führt mit ihrem Großvater Erwin Nienaber eine Schlaggemeinschaft und konnte nun für die drei schnellsten Tauben pro Flug einen Ko-Pokal in Empfang nehmen.

Die Ergebnisse im Überblick: Tagessieger Alttauben: Donald Lahmer, Marianne Behrens, Erwin und Melissa Nienaber, Martin Kleen, Ilka Gohra, Peter Kreienborg, Gerold Olling und Hermann Stoyke. Jungtauben: Martin Kleen, Fran-Josef Böckmann und Majewski, Sebastian Rump, Herbert Kahrels und Donald Lahmer.

Medaillenflüge (Alttauben): Aktion Mensch-Jahreslos: Erwin und Melissa Nienaber (Sturmvogel Sedelsberg) und SG von Handorf (Saterland Bote); Bronze-Medaille: Ikla Gohra (Moorbote Elisabethfehn) und Heinrich Keizer (Auf zur Heimat Reekenfeld); Silber-Medaille: Erwin und Melissa Nienaber (Sturmvogel Sedelsberg) und Heinrich Keizer (Auf zur Heimat Reekenfeld); Gold-Medaille: Heinrich Rößner (Auf zur Heimat Reekenfeld); Sportuhr: Heinrich Rößner (Auf zur Heimat Reekenfeld). Bronze-Medaille Jungtiere: Sebastian Rump (Komm wieder Garrel) und Heinrich Rößner (Auf zur Heimat Reekenfeld).

In der Brieftaubenausstellung wurde Hubert Brunssen von „Komm wieder“ Garrel souveräner Gesamtsieger. Er stellte in mehrere Disziplinen die besten Tauben. Die Ergebnisse: Siegerklasse Männchen: Herbert Kahrels (Saterland Bote); Klasse 1A: Hubert Brunssen (Komm wieder Garrel); Klasse 2A: Ludger Hüntelmann (Sturmvogel Sedelsberg); Jungtauben A: Erwin und Melissa Nienaber (Sturmvogel Sedelsberg); Siegerklasse B: Erwin und Melissa Nienaber (Sturmvogel Sedelsberg); Klasse 1B: Hubert Brunssen (Komm wieder Garrel); Klasse 2 B: Peter Kreienborg (Garreler Bote); Jungtauben B: Hubert Brunssen (Komm wieder Garrel); Zuchtklasse: Hubert Brunssen (Komm wieder); Standard Männchen: Hubert Brunssen (Komm wieder); Standard Weibchen: Peter Kreienborg (Garreler Bote).