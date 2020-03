Bösel Über eine gute Beteiligung konnte sich der erste Vorsitzende des Bürgerschützenvereins Bösel, Martin Oltmann, beim Wanderpokalschießen der Kompanien freuen. Einziger Wermutstropfen: Die III. Kompanie nahm in diesem Jahr nicht am Wettbewerb teil. Ausgeschossen wurden die Pokale in den Disziplinen Kleinkaliber und Luftgewehr. Nach spannenden Wettkämpfen nahm Oltmann zusammen mit Ludger Handt die Siegerehrung vor.

Im Kleinkaliberschießen gewann bei den Damen die sechste Kompanie mit 488,3 Ringen. Auf Platz zwei kam die zweite (487,3 Ringe) vor der vierten Kompanie (465,6). Bei den Herren lag ebenfalls die sechste Kompanie mit 681,5 Ringen vor der zweiten (680,2) und der siebten Kompanie (672,4). Auch beim Luftgewehrschießen gewann bei den Herren die sechste Kompanie mit 717,8 Ringen. Die weiteren Plätze gab es für die zweite (716,5) und die siebte Kompanie (713,2). Bei den Damen gewann ebenfalls die sechste Kompanie mit 521,3 Ringen vor der zweiten (515,4) und der vierten (507,3).

Beste Einzelschützinnen waren im Kleinkaliber Angelika Handt, Sonja Schöning und Hannelore Schrandt, im Luftgewehr Meike Tangemann, Martina Sprock, Angelika Handt und Annette Deeken. Bei den Herren waren es im Kleinkaliber Boris Willenborg, Frank Sprock und Christian Kenter sowie im Luftgewehr Timo Siebrands, Josef Albers und Stefan Böcker.