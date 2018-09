Bösel /Friesoythe Auf dem Rasen sind die Fußballer des SV Hansa Friesoythe eine Bank – spielt die 1. Herren doch im Nordkreis die „erste Geige“, wenn es um die Spielklasse – Landesliga – geht. Nun wollen die Sportler beim „Auswärtsspiel“ in Bösel unter Beweis stellen, dass sie auch auf der Showbühne eine gute Figur abgeben können. Der SV Hansa tritt als Herausforderer bei der „Schlag das Euro-Team“-Show am Freitagabend an.

Der Friesoyther Sportverein ist mit knapp 1000 Mitgliedern und 13 verschiedenen Sportarten der größte Sportverein der Stadt Friesoythe. Neben Fußball gehören auch Badminton, Basketball, Tischtennis, Laufen, Gesundheitssport, Tanzen, Karate, Kinderturnen, Schwimmen, Gymnastik, Herrenriege und Triathlon zum SV Hansa.

Die vielen unterschiedlichen Abteilungen bieten Kindern und Erwachsenen der Stadt Friesoythe ein vielfältiges Angebot an verschiedenen Sportarten. Ob Rückschlag-, Individual-, Mannschafts- oder Gesundheitssport: Der SV Hansa ist breit aufgestellt, so dass jeder die Möglichkeit hat, aktiv Sport zu treiben.

Der Fußball ist die mit Abstand größte Abteilung des Vereins. Insgesamt gibt es 17 Nachwuchs- und zwei Herrenteams. Dabei wird sowohl der Breiten- als auch der Leistungssport gefördert. Während die Leistungsteams der A-, B- und C-Junioren sowie der 1. Herrenmannschaft in der Bezirks- und/oder Landesliga spielen, gibt es in allen Bereichen auch die Möglichkeit des Breitensports, um allen Fußballern gerecht zu werden. Die gesamte Fußball-Abteilung verfügt über knapp 50 Trainer und Betreuer und sehr viele ehrenamtliche Helfer, die den Spielbetrieb organisieren.

Das Aushängeschild des Vereins ist die „Erste“, die in der Landesliga Weser-Ems gegen Gegner wie BSV Kickers Emden, TuS BW Lohne oder SV Vorwärts Nordhorn antritt. Die Mannschaft spielt bereits zum vierten Mal in Folge in der Landesliga, ein großer Erfolg, wodurch der Verein auch außerhalb der Stadtgrenzen viel Aufmerksamkeit erfährt.

In Bösel treten für den SV Hansa Friesoythe André Thoben (Kapitän 1. Herren), Carsten Hackstette (Torwart 1. Herren), Lea Frohne-Brinkmann (FSJlerin), Nicolas Hofmann (Spieler 1. Herren), Hammad El-Arab (Trainer 1. Herren) an. Zunächst müssen sie sich aber dem SMS-Voting stellen, denn nur einer der drei Herausforderer steigt in den Ring.