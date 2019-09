Manaa trumpft groß auf

Bösel /Harkebrügge Fußball-Kreisligist SV Bösel hat am Freitagabend im Heimspiel gegen den SV Harkebrügge den Kürzeren gezogen. Die Böseler unterlagen der Villwock-Elf 0:2 (0:1). Nachdem die Gäste am vergangenen Spieltag gegen den SV Gehlenberg (1:3) keine berauschende Leistung abgeliefert hatten, waren sie diesmal wieder auf Erfolgskurs unterwegs.

Allerdings waren die Böseler in der ersten halben Stunde stärker. Sie erspielten sich aber keine dicken Chancen. Dann der Schock für die Hausherren, als Harkebrügges bester Spieler an diesem Abend, Mahmoud Manaa, sein Team in Führung brachte (32.). Bis zur Halbzeitpause entwickelte sich eine ausgeglichene Partie.

In der zweiten Halbzeit lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Die Böseler drückten auf den Ausgleich. Sie hatten aber die Rechnung ohne den Mittelfeldspieler Manaa gemacht. Dieser markierte nach 67 Minuten das 2:0 für den „kleinen HSV“. Insgesamt ein verdienter Sieg für die Gäste, die einen Tick cleverer agierten.

Tore: 0:1, 0:2 Manaa (32., 67.).

Schiedsrichter: Kalvelage (Bunnen); Sr.-A.: Kessen, Siemer.