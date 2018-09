Jaqueline Bührmann holt sich den Preis

Bösel Höhepunkt des dreitätigen Reitturniers des Reit- und Fahrvereins Bösel war bei besten äußerlichen Bedingungen am vergangenen Sonntag die Springprüfung Klasse M** mit Stechen. Dabei ging es um den „Christa-Götting-Gedächtnispreis“ bzw. den Preis der Gemeinde Bösel. Über den ersten Platz und die Siegerschleife durfte sich Jaqueline Bührmann aus Friesoythe freuen. Mit ihrem Wallach „Casablanca“ übersprang sie die von Parcourschef Wolfgang Sagner aus Petersfehn aufgebauten 17 Hindernisse im Normlaufumlauf fehlerfrei. Das blieb für die für die Reit- und Fahrgemeinschaft Falkenberg startende Amazone auch im Stechen so.

Im Stechparcours ging es nicht nur um Fehler, sondern auch um die Zeit. Für Bührmann blieb die Uhr bei 33,51 Minuten stehen. Das war der Sieg. Rang zwei belegte ebenfalls mit einem fehlerfreien Ritt Hartwig Rohde (34,20 Minuten) aus Lastrup. Dritter wurde Karl-Heinz Markuse aus Werlte. Seine Zeit im Stechen: 34,54 Minuten bei null Fehlern. Die vielen Besucher hatten insbesondere natürlich Bührmann bei ihrem Fast-Heimspiel die Daumen im Stechen gedrückt.

Bürgermeister Hermann Block hatte die Schirmherrschaft übernommen und gratulierte den Siegern und Platzierten. Fast 1500 Nennungen sorgten von Freitag bis zum Sonntag auf der Vereinseinlage „Am Hook“ für viele spannende Wettbewerbe und ausgezeichneten Pferdesport. Das ist für den Verein ein Rekordergebnis.

Besonders der Schlusstag bescherte dem Veranstalter einen großen Zuspruch an Besuchern. „Rundum zufrieden war auch der Vorsitzende Dr. Josef Willer: „Das Turnier ist reibungslos abgelaufen. Auch der Platz war in einem wunderbaren Zustand.“ Dafür sprach der Vorsitzende allen freiwilligen Helfern noch einmal seinen Dank aus. Leider gab es am ersten Turniertag einen kleinen Reitunfall. Bei einem Sturz brach sich Mareike Middeke aus Cloppenburg die Schulter.