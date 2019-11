Bösel Nach dem Motto „Vom Parcours aufs Parkett“ veranstaltete der Kreisreiterverband Oldenburger Münsterland am vergangenen Wochenende im Saal Hempen-Hagen in Bösel seinen Kreisreiterball. Gastgeber war der Reit- und Fahrverein Bösel, der in diesem Jahr auf seiner Anlage „Am Hook“ die Kreismeisterschaften im Springen und Dressur ausgerichtet hatte. Im Rahmen des Ballabends wurden die Kreisbesten geehrt.

Der Vorstand des Reit- und Fahrvereins Bösel nutzte die Festlichkeiten, um mit Tobias Ziegler, Peter Schönig, Jürgen Kuhlen, Martin Böhmann und Anne Willer verdienten ehrenamtlichen Helfern des Vereins einmal Danke mit einem kleinen Präsent zu sagen.

Die Reiter aus dem Landkreis ließen die Sättel im Stall. Dafür zogen sie den Anzug oder das Partykleid an. Die jungen Sportler hatten sich festlich herausgeputzt. Die grüne Saison haben die Reiter gerade erst beendet – und gleich ging es schwungvoll auf dem Parkett weiter. „Wir freuen uns, in diesem Jahr den Kreisreiterball ausrichten zu dürfen. Es ist ein festlicher Rahmen, der diesem Abend würdig war. Der Ball war sehr gut besucht. Und es waren viele Kreismeister da“, sagte in seiner Begrüßung der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Bösel, Josef Willer.

Von den in den eigenen Reihen großartigen Sportlern sprach der Vorsitzende des Kreisreiterverbands, Stefan Dreckmann (Essen), der zusammen mit Karl Moormann (Bakum) und Albert Siemer (Visbek) die Ehrungen vornahm. Es gab strahlende Gesichter und rote beziehungsweise gelbe Rosen. Bei der Ehrung deutlich in der Überzahl war die Damenwelt. „Überall belegen unsere Sportler – egal ob Reiter, Fahrer oder Voltigierer – stets Spitzenplätze“, so Dreckmann. Da müsse man nur auf die Erfolgsliste des Oldenburger Landesturnieres in Rastede schauen.

Dank sprach Dreckmann dem Gastgeber aus, der mit schönen Eigenkreationen die Tische im Saal geschmückt hatte – passend zum gesamten Ambiente des Kreisreiterballes 2019. Stimmung kam auf, als der gastgebende Reitverein in der Mannschafts-Dressur als Kreismeister und zudem Einzelreiterin Sabine Pleye für drei Titel geehrt wurden.