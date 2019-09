Bösel Es war ein beherzter und zugleich schneller Ritt, den die Amazone Lisa Kleine Lamping vom Reit- und Fahrverein Lindern am Sonntag auf der Reitanlage des Reit- und Fahrvereins Bösel in der Springprüfung Klasse M** mit Stechen auf „Quite Dynamite“ beim Reitturnier hinlegte. Der Wallach wurde seinem Namen gerecht. Dynamisch in einer Zeit von 48,04 Minuten und einer Nullrunde gewann Lamping den Preis der Gemeinde Bösel, der zugleich verbunden war mit dem Christa-Götting-Gedächtnispreis.

Nur um sechs Hundertstel was der Routinier im Sattel Otto Vaske von der Reitgemeinschaft Klein Roscharden langsamer und belegte den zweiten Platz auf „I know it“. Auf dem dritten Rang ritt Irena Westerholt auf „Royal Swing“ vom Pferdesportverein Löningen-Ehren. Bei ihrem Ritt blieb die Uhr im Stechen bei 49,61 Minuten stehen.

Pech hatte einer der Favoriten in dem mit zwölf Reitern besetzten Stechparcours über sieben Hindernisse und acht Sprünge. Das Pferd von Rene Baumann vom Reit- und Fahrverein Friesoythe rutschte beim ersten Hindernis bei der Landung aus und warf seinen Reiter aus dem Sattel. Baumann konnte aber Entwarnung geben. Ross und Reiter blieben unversehrt.

Fast 1300 Nennungen sorgten von Freitag bis zum Sonntag auf der Vereinseinlage „Am Hook“ für viele spannende Wettbewerbe und ausgezeichneten Pferdesport. Besonders der Schlusstag bescherte dem Veranstalter einen großen Zuspruch an Besuchern. Rundum zufrieden war auch der Vorsitzende Dr. Josef Willer: „Das Turnier ist reibungslos abgelaufen. Auch der Platz war in einem wunderbaren Zustand.“

