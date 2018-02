Bösel Das Vereinsleben in der Gemeinde Bösel ist stark ausgeprägt. Das zeigt sich auch jeweils in den Bestandserhebungen, die der Kreissportbund Cloppenburg führt. Die jüngste mit dem Stichtag 1. Januar 2017 weist die Gemeinde Bösel an dritter Stelle im Ranking der Mitglieder in den sporttreibenden Vereinen in den Städten und Gemeinden des Landkreises Cloppenburg aus.

Diesen hervorragenden dritten Platz kann die Gemeinde schon seit mehreren Jahren behaupten, freute sich die Gemeindeverwaltung. Von den 7725 Einwohnern sind 2650 Vereinsmitglieder – das entspricht 34,3 Prozent. Im Vorjahr lag die Gemeinde ebenfalls mit einem Prozentsatz von 34,6 Prozent an dritter Stelle, allerdings waren seinerzeit sieben Böseler oder Petersdorfer mehr in einem Verein gemeldet. Damit ist mehr als jeder dritte Einwohner der Gemeinde Bösel in einem oder mehreren Sportvereinen organisiert. Insgesamt wurden 1406 männliche Vereinsmitglieder gezählt und 1244 weibliche. 947 der Mitglieder waren jünger als 18 Jahre.

Der größte sporttreibende Verein im Gemeindegebiet ist mit 1040 Mitgliedern die DJK TuS Bösel. Fast jeder siebte Böseler Einwohner ist Mitglied der DJK mit seinen zahlreichen Sparten von Boule über Nordic-Walking bis hin zu Volleyball.

Hier die Übersicht:

1. DJK TuS Bösel: 1040 Mitglieder, 423 männlich, 617 weiblich, 414 Jugendliche, Zuwachs von 25 zu 2016;

2. SV Bösel: 646 Mitglieder, davon 538 männlich und 108 weiblich, 292 Jugendliche, Rückgang von 13 Mitgliedern zu 2016;

3. SV Petersdorf: 454 Mitglieder, 283 männlich, 171 weiblich, 60 Jugendliche, keine Veränderungen zu 2016;

4. RuF Bösel: 277 Mitglieder, 55 davon männlich, 222 weiblich, 129 Jugendlich, ein Rückgang von acht zu 2016;

5. Tennisverein Bösel: 141 Mitglieder, 77 männlich, 64 weiblich, 49 Jugendliche, ein Zuwachs von vier gegenüber 2016;

6. Reha Sportverein Bösel: 48 Mitglieder, neun männlich, 39 weiblich, keine Jugendlichen, ein Rückgang von einem Mitglied zum Vorjahr;

7. Gesundheitssport Bösel: 28 Mitglieder, acht männliche und 20 weibliche, keine Jugendlichen, Zuwachs von einem zu 2016;

8. Sport-Kegelverein Bösel: 16 Mitglieder, 13 männliche und drei weibliche, 15 Jugendliche. Ein Rückgang von 15 Mitgliedern zu 2016.