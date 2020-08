SV Bösel gelingt Kantersieg

Bösel Der Fußball-Kreisligist SV Bösel ist bisher in der Sommervorbereitung ganz gut in die Gänge gekommen. Vor kurzem besiegte das Bley-Team den FC Huntlosen 7:4. Aufseiten Bösels erzielten Tobias Böckmann (2), Gerrit Osterloh, Kevin Höffmann, Jonas Eilers, Johannes Cloppenburg und Marc Brünemeyer.

Derzeit kann Bösels Coach Dennis Bley allerdings nicht aus dem Vollen schöpfen. „Benedikt Ziemba und Moritz Westerhoffen fallen aufgrund von Bänderverletzungen aus“, sagte Bley im Gespräch mit unserer Redaktion. • Die weiteren Testspiele des SV Peheim im Überblick: Samstag, 8. August: SV Molbergen - SV Bösel (in Molbergen, 15 Uhr); Mittwoch, 12. August: SV Bösel - SV Altenoythe (Spielort noch offen, 19.30 Uhr); Samstag, 15. August: SV Bösel - TSV Großenkneten (in Bösel, 15 Uhr); Sonntag, 23. August: SV Bösel - SV Achternmeer (in Bösel, 14 Uhr); Freitag, 28. August: VfL Markhausen - SV Bösel (in Markhausen, 19 Uhr).