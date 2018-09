Bokelesch Mittlerweile zum 23. Mal richteten die „Grashoppers Bokelesch“ ein großes Fußballturnier für Hobbymannschaften aus. Gespielt wurde am Samstag wieder auf einer Pferdeweide neben der Johanniterkapelle. Dabei glich das „Grashoppers“-Turnier 2018 einem kleinen Volksfest mit Festzelt, Getränkepavillon, Imbisswagen oder auch Eisbude, um die sich zahllose Besucher tummelten. Den Titel feierte am Ende die Mannschaft „Krombacher Dream Team“.

Die „Grashoppers“ erhielten bei diesem besonderen Turnier nicht nur die Unterstützung der Bewohner der Bauerschaft Bokelesch, sondern auch jene vieler Sponsoren. Gespielt wurde auf einem runden Fußballfeld mit fünf Heuballen als Hindernisse, die zu umspielen waren und auf denen die Schiedsrichter eine ausgezeichnete Aussichtsplattform fanden.

18 bunt zusammengewürfelte Hobby-Fußballmannschaften hatten es in diesem Jahr wieder auf die Pokale und insbesondere auf den großen Wanderpokal abgesehen. Das „Grashoppers“-Organisationsteam freut sich, dass viele der teilnehmenden Mannschaften entweder schon seit Anbeginn oder aber zumindest seit vielen Jahren dabei sind. Auch von außerhalb waren viele Schaulustige angereist, um das Turnier zu beobachten.

Als Titelverteidiger war die Mannschaft „Truemen O’Fehn“ an den Start gegangen, die 2016 den Wanderpokal gewonnen hatte. Auf dem Weg zur Titelverteidigung verpasste das Team jedoch den Einzug ins Halbfinale. Im Finale standen sich die Mannschaften „Krombacher Dream Team“ und die „Dorfmonkeys“ gegenüber. In einem spannenden Finale gewann das „Krombacher Dream Team“ mit 1:0 und darf den großen Wanderpokal der „Grashoppers“ für ein Jahr in Besitz nehmen. Im Spiel um Platz drei schafften die „Grashoppers Hollen“ einen 1:0-Sieg über die Mannschaft „Black Mamba“.

Aber auch neben dem Fußball auf der Pferdeweide wurde bei den „Grashoppers Bokelesch“ so einiges geboten. Schmecken ließen sich die Spieler und Zuschauer am Spielfeldrand zum Beispiel Grill-Spezialitäten, die die Bokelescher aufgelegt hatten, und nachmittags servierten ihnen die Frauen bei Kaffee und Tee selbst gebackenen „Bokelescher Kuchen“.

Für die Erwachsenen gab es noch ein Schinkenraten. Das tatsächliche Gewicht des gestifteten Schinkens musste erraten werden. Mit einer Differenz von nur 26 Gramm durfte schließlich Lukas Fugel, der den 4534 Gramm-Schinken auf 4508 Gramm geschätzt hatte, mit nach Hause nehmen. Mit einer gemütlichen After-Show-Party klang das 23. Hobby-Fußballturnier in Bokelesch aus.