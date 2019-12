Bohmann nicht mehr SVC-Coach

Cappeln Der Fußball-Kreisligist SV Cappeln hat sich von seinem Trainer Markus Bohmann getrennt. Dies sagte der Chef der Cappelner Fußball-Abteilung, Franz Nobis, am Mittwoch auf Nachfrage der NWZ. „Die Trennung erfolgte aufgrund der aktuellen sportlichen Situation“, so Nobis. Die Cappelner überwintern als Drittletzter in der Tabelle. Die Entscheidung sei ihm und den anderen Mitgliedern des Vorstandes sehr schwer gefallen. „Schließlich hat Markus für den SV Cappeln viel geleistet, als Trainer im Herren- und Jugendbereich und auch als Spieler. Er ist ein Cappelner durch und durch“, sagte Nobis.

Einen Nachfolger konnte Nobis noch nicht präsentieren. „Wir fangen jetzt mit den Gesprächen an. Das gebietet auch der Respekt vor Markus. Schließlich erfolgte die Trennung erst Anfang dieser Woche.“ Nobis hofft, dass die Mannschaft im neuen Jahr richtig durchstarten wird und vom Verletzungspech verschont bleibt.

„Zuletzt sind wir personalmäßig auf der letzten Rille unterwegs gewesen. Wir hoffen deshalb darauf, dass die Langzeitverletzten bis zur Rückserie wieder fit werden“, so Nobis. Wintereinkäufe, um den Kader aufzupeppen, seien aber nicht geplant, so Nobis weiter.