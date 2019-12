Cappeln Der Fußball-Kreisligist SV Höltinghausen hat das Weihnachts-Hallenturnier beim SV Cappeln gewonnen. Im Finale des traditionell am Tag vor Heiligabend ausgespielten Turniers siegte der SVH gegen das Team des Gastgebers mit 2:0.

Der dritte Platz, der zwischen den Verlierern des Halbfinals in einem Penaltyschießen ausgespielt wurde, ging an den SV Emstek, der sich gegen ein Team von ehemaligen Spieler des SV Cappeln (Cappeln Ex) mit 2:0 durchsetzte.

In der Vorrundengruppe A setzten sich der SV Emstek und der SV Cappeln ungeschlagen mit jeweils acht Punkten durch, Emstek belegte aufgrund des besseren Torverhältnisses Platz eins. Lediglich den Sportfreunden Sevelten, die aber nur Gruppenvierter wurden, gelang es, gegen Emstek ein Tor zu erzielen. In allen weiteren Gruppenspielen blieb der Kreisligist ohne Gegentreffer.

In der Gruppe B gelang es den ehemaligen Spielern des Gastgebers, Cappeln Ex, gänzlich ohne Punktverlust durch die Vorrunde zu marschieren. Der SV Höltinghausen wurde trotz einer 1:2-Niederlage im letzten Gruppenspiel des Turniers gegen BV Kneheim doch noch Zweiter. Der Bezirksligist TuS Emstekerfeld, im Jahr 2017 Turniersieger geworden, verspielte eine mögliche Halbfinalteilnahme im letzten Gruppenspiel gegen den SV DJK Elsten, weil der TuS nicht über ein 2:2 hinaus kam. Mit lediglich vier Punkten war für Emstekerfeld das Turnier nach der Vorrunde beendet.

Beide Halbfinalspiele mussten danach im Penaltyschießen entschieden werden. Im Derby zwischen den beiden Teams des Veranstalters stand es nach regulärer Spielzeit 1:1. Die Aktiven aus Cappeln waren dann etwas nervenstärker als die Vertreter ehemaliger Spieler des SVC, zogen ins Finale ein und konnten so versuchen, ihren Vorjahres-Turniersieg erfolgreich zu verteidigen.

Torlos endete das zweite Halbfinale. Der SV Höltinghausen erreichte dank seines starken Torhüters Felix Fischer das Finale. Fischer wurde auch nach dem Turnier als bester Schlussmann der Veranstaltung ausgezeichnet, als bester Torschütze des Turniers wurde Philipp Hermes vom SV Bethen geehrt.

Während sich der SV Emstek den dritten Platz im Penaltyschießen mit einem 2:0 gegen Cappeln Ex sicherte, hielt sich der SV Höltinghausen im Finale schadlos und siegte ebenfalls mit 2:0, so dass es einen neuen Turniersieger gab.