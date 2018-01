Cappeln „Unter 75 Holz bei 10 Wurf ist die Ordenskette nicht zu bekommen“, erzählt Manfred Plog. „Wir kegeln schon noch mit sportlichem Ehrgeiz. Wenn wir in jedem Vierteljahr unsere ,Große Kette’ ausgekegelt haben, weiß jeder, was er getan hat“, ergänzt Kegelvater Franz Riemann. Er und Engelbert Ording sind immer noch dabei: Sie gehören zu den Gründungsvätern des Cappelner Kegelclubs „Pitsch-Nass“. Seit 50 Jahren kegelt der Club jeden zweiten Freitag im „Alten Bahnhof“.

„Am 22. 12. 1967 trafen sich zehn junge Kegler im heutigen ,Alten Bahnhof’ und gründeten „Pitsch-Nass“. Den Namen hatte einer der Kegelbrüder auf seiner „Wanderschaft“ entdeckt und er wurde zum Markenzeichen. Gründungsmitglieder waren neben Ording und Riemann Gottfried Thölking, Heinz-Georg Meyer, Norbert Bothe, August Bullermann, Theo Ording, Heinrich Grote, Josef Drühe und Helmut Ammerich.

Durchaus ungewöhnlich war, dass Heinrich Grote gleich zum Kegelvater auf Lebenszeit gewählt wurde. Eine Satzung regelte die vereinsinternen Abläufe, und auf der jährlichen Generalversammlung wurden Fahrten geplant, Ehrungen vorgenommen und gut gegessen und getrunken.

„Heute trinken wir nicht mehr so viel“, erinnert sich Riemann. Neben den Kegelabenden waren damals auch Maigänge zu organisieren, um die Geselligkeit zu pflegen. Zunächst ging es zu Fuß in die Umgebung Cappelns. Seit 1982 startete man mit dem Rad. Zudem wurden auch mehrtägige Fahrten an Rhein und Mosel in die Hochburgen der Weinseligkeit wie „Königswinter oder Bernkastel-Kues unternommen. Dazu wurde ein eigens gedichtetes Kegellied gesungen: „Pitsch Nass“, so heißen wir, und 14-tägig kegeln wir...“

Irgendwann durften dann auch die Partnerinnen mit. Es ging in der Regel mit dem Rad in Orte der umliegenden Landkreise. Diese Fahrten finden bis heute regelmäßig statt, wobei hier und da auch der Bus genommen wird.

Bis vor einigen Jahren fand auf der heimischen Kegelbahn jährlich ein Pokalkegeln mit anschließendem Keglerball statt. Die Trophäen sind bis heute in eigens dafür angefertigten Schränken zu bewundern.

Natürlich hat es in den vergangenen Jahren einige personelle Veränderungen gegeben. 2010 verstarb Kegelvater Heinrich Grote. Franz Riemann wurde sein Nachfolger. Norbert Bothe und Aloys Diekhaus wurden durch Unglücksfälle aus dem Leben gerissen. Im Moment sind es aber immer noch zehn Kegelbrüder, die sich alle 14 Tage zum Kegeln treffen. Zum Jubiläum dokumentierten Fotos auf Stellwänden die Aktivitäten der letzten 50 Jahre. Anders als bei der Gründungsversammlung waren jetzt auch die Partnerinnen dabei. Einen Wunsch allerdings haben die Kegelbrüder aber noch: „Es wäre schön, wenn sich der eine oder andere finden würde, der uns personell verstärkt,“ so Manfred Plog.