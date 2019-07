Cappeln /Lindern /Löningen Reichlich Urkunden und Preise haben die Abteilungsvertreter der Volleyballer des SV Cappeln, vom SC SW Lindern und dem VfL Löningen vom letzten Verbandstag der Region Oldenburg in Ofenerdiek für die Erfolge ihrer Teams mit nach Hause genommen. Martin Richter vom VfL Löningen ist während des Verbandstages für seine langjährige, verdienstvolle Tätigkeit für den Volleyball mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet worden. Zudem ist Nicole Herding aus Lindern als Jugendwartin bestätigt worden.

„22 Jahre als Abteilungsleiter, 25 Jahre als Schiedsrichterausbilder und -prüfer und 30 Jahre Trainergeschäft – eine Galionsfigur im Volleyball des Landkreises Cloppenburg“, fasste der Regionsvorsitzende Lothar Schulz signifikante Stationen von Martin Richter zusammen und verlieh diesem die Goldene Ehrennadel. Während der Geehrte die Abteilungsleitung im VfL Löningen bereits vor einigen Jahren abgegeben hatte, ist er unter anderem immer noch im Schiedsrichter- und im Trainerwesen und auch als Spieler der ersten Herrenmannschaft im Heimatverein aktiv. „Martin erhält die Auszeichnung auch stellvertretend für die kontinuierliche und qualitativ sehr gute Arbeit der Löninger Volleyball-Abteilung“, lobte Schulz das über die Jahre sehr positive Erscheinungsbild dieser Abteilung. Schon an Ort und Stelle nahm Richter neben dieser Auszeichnung die Ehrung für die von ihm trainierte Nachwuchsmannschaft des VfL Löningen entgegen, die Staffelsieger in der Kreisliga 2018/2019 wurde.

Noch einen Tick erfolgreicher war die erste Frauenmannschaft des SC SW Lindern. Denn das Team um Trainer Oliver Ehl errang die Meisterwürde in der Bezirksklasse und wird in der kommenden Saison in der Bezirksliga aufschlagen. Neben dieser Auszeichnung konnte die Spartenleiterin Nicole Herding außerdem Urkunden und Preise für die von ihr trainierten Spielerinnen der U-14 für die Meisterschaft der U-14 in der Jugendliga entgegennehmen.

Vom SV Cappeln freute sich Abteilungschef Ludger Ostermann über die Auszeichnung seines Vereins mit dem Staffelsieg der von Lena Jansen betreuten U-13 in der Jugendliga.

Auf dem Verbandstag standen auch Wahlen zum Vorstand an. Nicole Herding aus Lindern wurde als Jugendwartin wiedergewählt. Sie möchte künftig die Öffentlichkeitsarbeit für den Jugendbereich optimieren und nach Möglichkeit in der Zusammenarbeit von Schulen und Volleyball-Abteilungen neue positive Akzente setzen.