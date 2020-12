Amateur-Volleyballer im Oldenburger Münsterland: Spielbetrieb auf Landesebene ausgesetzt

Cloppenburg Im Zuge der aktuell immer noch dynamischen Infektionslage hat das Präsidium des Nordwestdeutschen Volleyballverbandes (NWVV) am vergangenen Sonntag, den 13. Dezember 2020 beschlossen, den Spielbetrieb auf Landesebene für die Saison 2020/21 auszusetzen und auf den Auf- und Abstieg zu verzichten. Dies gab das Präsidium des Nordwestdeutschen Volleyballverbandes jetzt auf der Verbands-Homepage bekannt. Auf der Internetseite lässt sich auch die Beschlussfassung über die Wertung der Saison 20/21 einsehen.

„Im Vorfeld fand hierzu eine Besprechung mit den Regionsvorsitzenden und Fachbereichen statt. Die Fortsetzung eines geordneten Spielbetriebes ist perspektivisch nicht durchführbar. Somit wird es laut Beschlusslage keine Wertung für die Saison 2020/21 in den Kreisklassen bis zur Oberliga geben“, teilte das Präsidium mit.

Dies gelte auch für den Jugendspielbetrieb, heißt es weiter. Eine Entscheidung für die Regionalligen und 3. Ligen wird Ende Januar getroffen, heißt es in dem Schreiben vom NWVV. Das Präsidium teilte zudem mit, dass der Deutsche Volleyballverband und die Deutsche Volleyballjugend ihre Jugendmeisterschaften in den Juni terminieren. „Die Jugendmeisterschaften auf Landesebene im NWVV werden unter Berücksichtigung des aktuellen Infektionsgeschehens und der Landesverordnung unter Vorbehalt im April/Mai stattfinden. Die jeweiligen Bezirksmeisterschaften beziehungsweise Meldungen müssen bis zum Frühjahr durchgeführt worden sein“, teilte das Präsidium mit.

Weiterhin heißt es in der Mitteilung an die Volleyballer, dass unter Voraussetzung fallender Inzidenzwerte und der Freigabe der Landespolitik die Möglichkeit besteht, in einen geregelten Wettkampfbetrieb zurückzukehren. „Eine Szenarien-Entwicklung erfolgt auf Regions- und Landesebene. Kreative Ideen können mit den jeweiligen Spielwarten oder Vorsitzenden der Regionen geteilt werden“, schreibt das Präsidium.

Die Corona-Pandemie hat nicht nur den Spielbetrieb im Volleyball lahmgelegt, sondern auch in anderen Sportarten. So gab unlängst der Tischtennis-Verband Niedersachsen bekannt, dass dieser die Unterbrechung des Spielbetriebes bis zum 12. Februar 2021 verlängert. Ebenfalls in der Warteschleife hängen die Amateurfußballer. Auch dort warten die Verantwortlichen des Niedersächsischen Fußballverbandes ab, wie sich die Pandemie entwickelt. Erst dann lässt sich wohl sagen, wie es mit der Saison weitergehen wird.

Die hiesigen Fußballer waren zwar Anfang September dieses Jahres in die Saison gestartet, aber es dauerte nicht lange, dann wurde der Spielbetrieb aufgrund der dramatisch ansteigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen gestoppt.