Cloppenburg Der kleine Jendrik ist ungefähr sechs Jahre alt, als er großer Fan von Borussia Dortmund war. Damals kaufte er sich ganz stolz vom Taschengeld für ein paar Groschen einen Wimpel auf dem Flohmarkt und stellte dann daheim fest, dass dieser zwar schwarz-gelb, aber von Alemannia Aachen war. Während seine Freunde in HSV-, Bayern- und Schalke-Bettwäsche schliefen, blieb Jendrik Alemannia-Fan – bis heute, auch wenn die Aachener seit Jahren in den Tiefen des westdeutschen Amateur-Fußballs herumdümpeln.

Am Ball bleiben und nicht gleich aufgeben: Das ist etwas, was der heute 29-jährige Jendrik Smarsch auch jungen Leuten vermitteln will – und das in doppelter Hinsicht. Als pädagogischer Mitarbeiter im evangelischen Kinderdorf Johannesstift Vechta arbeitet der Erzieher mit Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen daran, sie aufs Erwachsenenleben vorzubereiten – und das vollstationär in 24-Stunden-Diensten.

Spaß an der Arbeit

Und in seiner Freizeit ist der Bakumer Jugendtrainer beim BV Cloppenburg. In der bald startenden neuen Saison ist er bei den B-Junioren der JSG Cloppenburg – in der viele Spieler des BVC aktiv sind – erstmals der Chef an der Linie, nachdem er auf verschiedenen Stationen zuvor Betreuer, Torwarttrainer und Assistent war. „Die Arbeit mit Jugendlichen macht mir einfach großen Spaß.“ Und auch auf dem Fußballplatz will der frühere Aktive des SC Bakum seinen Schützlingen nicht nur Passspiel und Taktik vermitteln, sondern auch Respekt vor Mitspielern und Gegnern oder das Agieren in einer Gemeinschaft.

Dass der BV Cloppenburg in den vergangenen Monaten häufig mit seinen Führungsquerelen in den Schlagzeilen gewesen ist, davor will Jendrik „nicht die Augen verschließen“. Wichtig sei ihm aber auch, dass in der BVC-Jugendabteilung tolle Arbeit von zahlreichen Ehrenamtlichen geleistet werde.

Geboren in Berlin

Geboren wurde Jendrik im Übrigen nicht im Kreis Vechta auf dem Lande, sondern in der heutigen Bundeshauptstadt Berlin – und das exakt 18 Tage vor dem Mauerfall. „Mein Vater wurde als Medizintechniker in den Norden versetzt als ich zwei Jahre alt war. Nach Bakum sind wir gezogen, weil es günstig an der Autobahn liegt.“ Und obwohl Jendrik als Heranwachsender seinen Kumpels oft erzählte, dass er wegziehen werde, waren es die Freunde, die das Bündel schnürten, während Jendrik in Bakum blieb. „Ganz spießig“ wohnt er nun mit Freundin Detje und Söhnchen Emil (ein Jahr und zwei Monate) in einer Doppelhaus-Hälfte.

Drei- bis viermal im Jahr zieht es ihn nach Berlin – um die Großeltern und die Tante zu besuchen, aber auch den großen Bundesligasport bei Hertha und Union (Fußball), Füchsen (Handball) oder Eisbären (Eishockey) zu verfolgen. „Berlin ist einfach eine geile Stadt.“

Meine Lieblingstasse

Jendriks Rasta-Becher

...ist ein Becher des Basketball-Bundesligisten Rasta Vechta. Ich bin zwar kein Rasta-Fan der ersten Stunde, habe das Geschehen aber schon in den darunterliegenden Ligen Pro A und Pro B verfolgt. Dass ich mir 2012 vor dem großen Run eine Dauerkarte besorgt habe, ist eine der besten Entscheidungen meines Lebens gewesen. In die Tasse kommt nur Tee. Meine einzige Tasse Kaffee habe ich mal als C-Jugend-Fußballer getrunken, weil ich den Trainer beeindrucken wollte.

Mein Lieblingsplatz

Jendriks Lieblingsplatz: die heimische Couch

Wenn mir nach der Arbeit, dem Fußballtraining oder dem zu Bett bringen von Emil noch Zeit bleibt, freue ich mich sehr auf meine Couch. Da kann ich prima abschalten. Früher war einer meiner Lieblingsplätze auch hinter meinem Schlagzeug, das ich von acht bis 24 gespielt habe. Mit unserer Band „Last Minute“ hatten wir einige öffentliche Auftritte im Vechtaer Gulfhaus und im Oldenburger Cadillac.

Dafür stehe ich nachts auf

Es gibt nur eine Sache, für die ich nachts aufstehe: Wenn unserer einjähriger Sohn Emil wach geworden ist und quengelt. Das kommt jedoch – Gott sei Dank – nur selten vor. Er ist eigentlich ein sehr pflegeleichtes Kind. Ansonsten brauche ich meinen Schlaf.

Das macht mir Freude

Meine Familie mit unserem kleinen Sohn Emil (1). Auch wenn ich beruflich mit acht außer Haus Übernachtungen stark eingespannt bin, hat meine Freundin Detje trotzdem Verständnis dafür, dass ich eine Jugend-Fußballmannschaft trainieren möchte. Vielleicht liegt es daran, dass sie selbst noch aktiv Fußball spielt. Wir haben wirklich ein unkompliziertes Kind: Wenn er um 19 Uhr hingelegt wird, guckt er nur einmal gegen 1.30 Uhr, ob auch alle daheim sind.

Das macht mir Sorgen

Die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung und der Umgang mit Flüchtlingen und Migranten im Allgemeinen. Der immer weiter zunehmende Rassismus, wie er von Pediga und AfD verbreitet wird. Ich selbst habe von 2015 bis 2018 mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zusammengearbeitet. Es ist schlimm, was für Lügen verbreitet und für verbale Feuer gezündet wurden. Es zeigt sich eine zunehmende Entsolidarisierung auch bei uns in Deutschland. Das ist nicht gut fürs Land.

Das mag ich an der NWZ

Da ich bin Cloppenburg Fußball-Jugendtrainer bin, finde ich es toll, dass es am Dienstag eine Jugendfußballseite in der Nordwest-Zeitung gibt.