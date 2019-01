Cloppenburg Mehr als 50 Besucher waren am Freitag in das Hotel Schlömer zur Sportabzeichenverleihung in Cloppenburg gekommen. Neuer Stützpunktleiter ist Alwin Ennenbach. Als Gast nahm der stellvertretende Bürgermeister Hermann Schröer an der Veranstaltung teil. In seinen Grußworten unterstrich er die Bedeutung des Sports. „Sport fördert neben der Gesundheit auch die Persönlichkeitsbildung. Es macht auch Spaß“, betonte Schröer.

Bevor es zur Verleihung der Sportabzeichen ging, gab Schröer einen kurzen Überblick über die Sportangebote in der Stadt. Die neuste Attraktion sei der Mehrgenerationenpark im Stadion an der Friesoyther Straße. Ein weiteres Highlight werde die neue Leichtathletikanlage im Galgenmoor, die gerade für die Sportabzeichenabteilung ein großer Gewinn werde. „Wir hoffen, dass wir diese Anlage mitbenutzen dürfen“, sagte Alwin Ennenbach.

Im Soestebad laufen die Reparaturarbeiten auf Hochtouren. „Wir gehen davon aus, dass wir noch im ersten Quartal dieses Jahres das Schwimmbad wieder eröffnen können“, so Hermann Schröer weiter.

Anschließend wurden 54 Sportabzeichen verliehen, darunter auch fünf Miniabzeichen für Kinder unter sechs Jahren. Viermal wurde das Familiensportabzeichen überreicht. Sie gingen an die Familien Ennenbach/Ennenbach-Kunze/Sager, die Familie Landwehr/Tepe, die Familie Hilgenfort und Familie Lübbe/Rosema. Die Mini-Sportabzeichen gingen an Marje Mailin Sager, Bjarne Oliver Sager, Greta Meyer, Lisa Meyer und Theo Sikora. Den Wanderpokal für die „Sportlerin des Jahres“ erhielt Ingrid Thole. Mit einem zünftigen Kohlessen wurde die Veranstaltung beendet.